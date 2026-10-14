Los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco celebrarán una edición especial este 5 de noviembre en Puerto Vallarta con una gala dedicada a reconocer algunas de las trayectorias más influyentes de la música latina.

Durante la ceremonia serán homenajeados Olga Tañón, Don René Camacho, Piso 21, Banda MS y los hermanos Mejía Avante de Los Ángeles Azules, figuras que han dejado huella en distintos géneros musicales.

La ceremonia de los HEAT Latin Music Awards 2026 será transmitida en vivo y reunirá a destacados exponentes de la industria.

HEAT Latin Music Awards 2026 rendirá homenaje a Olga Tañón, Banda MS, Piso 21, René Camacho y Los Ángeles Azules

La esperada ceremonia de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco, creada junto al Gobierno de Jalisco, prepara una noche deslumbrante este 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, con transmisión en vivo por LosHeat.tv.

Esta gran fiesta no solo celebrará lo mejor del año, sino que rendirá un sentido homenaje a cinco trayectorias admirables que han marcado la vida de millones de fanáticos.

Entre las luminarias homenajeadas brilla la inigualable Olga Tañón, “La Mujer de Fuego”, quien con sus 25 álbumes reafirma su absoluto reinado tropical.

A su lado, la gala ovacionará con entusiasmo a Don René Camacho, insigne clarinetista, director y pionero de la banda sinaloense al frente de La Arrolladora Banda El Limón.

La frescura del pop latino se hará sentir con Piso 21, exitoso grupo de Medellín que acumula miles de millones de reproducciones.

El orgullo mexicano resonará con la imponente Banda MS, que celebra más de dos décadas enamorando escenarios con el sello de Mazatlán, y con los icónicos hermanos Mejía Avante de Los Ángeles Azules, exponentes de la cumbia de Iztapalapa que han triunfado en festivales de nivel internacional como Coachella.

Diana Montes, CEO de los premios HEAT Latin Music Awards 2026, destacó que esta entrega devolverá gratitud y amor a figuras que han construido verdaderos himnos de nuestra cultura.

¡Una velada inolvidable para celebrar la música a todo pulmón!