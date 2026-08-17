Jalisco dejó huella durante el Mundial y ahora esa experiencia llegará a uno de los grandes escenarios de la música latina.

Los HEAT Latin Music Awards celebrarán por primera vez su gala en México y lo harán Al Estilo Jalisco, llevando la identidad, cultura y esencia del estado a una celebración que reúne a grandes figuras de la música.

La edición 2026 de los Premios HEAT se realizará el próximo 5 de noviembre en Puerto Vallarta, en lo que representa la primera llegada de los HEAT a México después de 12 años de realizarse en otros destinos.

Premios HEAT 2026 llegarán a Jalisco. (cortesía)

La elección de Jalisco no es casualidad. La directora de los Premios HEAT, Diana Montes, expresó que la experiencia que dejó el Mundial en el estado fue muestra de la capacidad de Jalisco para recibir al mundo, generar experiencias y convertir un evento internacional en una verdadera celebración.

El resultado será una edición completamente distinta: HEAT Latin Music Awards Al Estilo Jalisco, una celebración que incorporará elementos de la cultura jalisciense y que pondrá bajo los reflectores la música, gastronomía, tradiciones y hospitalidad que distinguen al estado.

Premios HEAT 2026 llegarán a Jalisco. (cortesía)

La directora de los premios HEA reconoció el vínculo entre Jalisco y la música latina. “Jalisco nos abrazó”, expresó Diana Montes durante la presentación del evento, al destacar también que el estado es una tierra que ha dado grandes artistas y que cuenta con una identidad musical que ha trascendido fronteras.

Premios HEAT llevarán la identidad de Jalisco a Puerto Vallarta

Así mismo,la directora Diana Montes precisó que traspasar fronteras es la identidad que ahora se convertirá en parte de la experiencia de los HEAT Latin Music Awards.

La celebración no se limitará a una noche de premios. La Semana HEAT se desarrollará del 31 de octubre al 5 de noviembre, con actividades en Guadalajara y Puerto Vallarta, para cerrar con la gran gala en este último destino.

Premios HEAT 2026 llegarán a Jalisco. (cortesía)

Con esta llegada, Jalisco vuelve a colocarse en el centro de acontecimientos internacionales. Después de recibir al mundo durante la justa futbolística y demostrar su capacidad para generar una experiencia que trascendió los partidos, ahora el estado será escenario de una de las celebraciones más importantes de la música latina.