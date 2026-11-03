René Camacho, líder de La Arrolladora Banda El Limón, compartió su perspectiva sobre la trayectoria de la agrupación y su buena relación con los exintegrantes que ahora forman sus propios proyectos musicales.

En el marco de los HEAT Latin Music Awards 2026, René Camacho expresó su orgullo hacia Josi Cuen y Jorge Medina tras su paso por La Arrolladora Banda El Limón y aseguró que “el sol sale para todos”.

Ya les dije que el sol sale para todos. Me da gusto que les esté yendo bien. Yo no soy celoso. René Camacho

René Camacho aseguró que no les guarda celos ni rencores a los jóvenes talentos que pasaron por La Arrolladora Banda El Limón, pues incluso mantiene una excelente relación con ellos.

René Camacho niega sentir celos del éxito de Josi Cuén y Jorge Medina, pues “el sol sale para todos”

Con seis décadas de trayectoria en la música regional mexicana, René Camacho se ha convertido en una de las figuras fundamentales de La Arrolladora Banda El Limón.

René Camacho recibirá un homenaje durante los HEAT Latin Music Awards 2026, que llegan por primera vez a Jalisco.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, René Camacho fue cuestionado sobre los exintegrantes de La Arrolladora Banda El Limón como Jorge Medina y Josi Cuen.

Imagínate lo que siento de saber que les está yendo bien a todos. Siento un orgullo por ellos y que sigan la carrera y que les siga yendo bien. René Camacho

René Camacho afirmó que en la industria musical hay espacio para todos, destacando que el éxito de otros artistas no significa el fracaso de uno y que cada uno tiene su propio público.

Expresó sentirse orgulloso de haber sido su mentor y de verlos triunfar, asegurando que siempre les aplaude cuando logran salir adelante.

Desde un principio les digo, del primero que se salió de la agrupación: si te va mal, no te voy a aplaudir. Si te vas a una agrupación que sí te levantes, te voy a aplaudir. René Camacho

Desmintió cualquier rivalidad por los proyectos que realizan (como la gira Juntos) y aclaró que no le molesta que interpreten los éxitos que cosecharon juntos.

René Camacho señaló que prefiere mantener una mentalidad positiva porque “pensar mal hace que a uno le vaya mal”.

Confirmó que conserva una excelente relación con ellos, saludándolos siempre con gusto y alegría en cada reencuentro.

Muy bien, muy bien, todo muy bien. De hecho, siempre que los encuentro me dicen: ‘Oiga, don René, usted no cambia’, porque siempre me ven contento, los saludo bien y la relación está bien. René Camacho

Jorge Medina y Josi Cuen , Los Juntos (@j_medina37 / Instagram )

Explicó que no necesitan pedirle permisos especiales para interpretar los temas de La Arrolladora en sus shows, afirmando que “las canciones son libres y todo el mundo las puede cantar”.

¿Para qué? Las canciones son libres, todo el mundo las puede cantar. Sea un grupo, sea otro, todo el mundo las puede cantar. René Camacho

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de hacer un concierto especial reuniendo a los exvocalistas de la banda, dejó la puerta abierta mencionando que “todo puede suceder” si se llega a un acuerdo con la oficina de la agrupación.

Todo puede suceder cuando se lleva acuerdo y para eso está la oficina para llevar los acuerdos. René Camacho

René Camacho podría realizar una serie biográfica sobre su vida

Además de referirse a sus exintegrantes, René Camacho afirmó sentirse muy contento y con gran energía a su edad.

Compartió que siente contar con “un angelote” que lo cuida siempre que sale a carretera, y presumió su buena salud al bromear diciendo: “No traigo ni una pastilla”.

René Camacho mencionó que no descarta realizar una serie biográfica sobre su vida si encuentran un espacio en su agenda, asegurando que tiene tanto por contar que no le alcanzarían dos o tres libros.

Expresó estar muy contento con los jóvenes que forman parte actualmente de La Arrolladora, destacando su buen trabajo para mantener a la agrupación en el gusto del público tras 20 a 25 años de éxito.

René Camacho (@renecamacho_abl / Instagram )

Habló sobre el tema ‘Pervertida tu medida’ grabado en dueto con Espinoza Paz, a quien describió como un compositor muy amable con el que mantiene una gran amistad y quien les ha dado múltiples éxitos a lo largo de los años.

Confirmó el lanzamiento de un tema reciente compuesto por Horacio Palencia. Además, señaló que tienen otras colaboraciones guardadas en respaldo, aunque prefirió no adelantarlas hasta tener la certeza de que sean autorizadas.