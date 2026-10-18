Andreína Bravo y YoSoyArango atraviesan uno de los momentos más importantes de sus carreras gracias al éxito de La Propuesta, colaboración que los ha llevado a realizar una gira promocional por México antes de su participación en los Premios HEAT 2026.

Los artistas sudamericanos celebran importantes nominaciones en distintas categorías de los Premios HEAT 2026 y destacan la buena recepción que ha tenido su proyecto musical entre el público latino.

Además, ambos apuestan por propuestas que combinan ritmos tropicales, mensajes contemporáneos y una conexión cercana con las nuevas generaciones de oyentes.

Andreína Bravo y YoSoyArango promocionan La Propuesta en México

La cantante ecuatoriana Andreína Bravo y el exponente urbano colombiano Migue, conocido artísticamente como YoSoyArango, se encuentran en plena gira de medios por México mientras consolidan su preparación para los Premios HEAT.

La dupla vive un momento extraordinario impulsado por el impacto de su sencillo colaborativo La Propuesta, una composición trabajada junto al productor Master Chris que evoluciona desde una emotiva balada hasta convertirse en una contagiosa fiesta de ritmos tropicales.

Andreína Bravo y YoSoyArango viven un gran momento musical gracias al éxito de su colaboración y sus nominaciones internacionales. (Cortesía)

La emoción del proyecto musical crece ante las importantes nominaciones que ambos artistas recibieron para esta entrega de los galardones.

Andreína compite en las categorías de Mejor Artista Región Andina y Mejor Fandom del Año, mientras que YoSoyArango celebra su primera postulación internacional como Promesa Musical.

Asimismo, recordaron con entusiasmo el rodaje del videoclip en las calles de Medellín, el cual logró capturar la química entre ambos pese a las inclemencias del clima.

Andreína Bravo y YoSoyArango viven un gran momento musical gracias al éxito de su colaboración y sus nominaciones internacionales. (Cortesía)

Ambos intérpretes expresaron una inmensa gratitud por la oportunidad de viajar a Puerto Vallarta para convivir con colegas y grandes referentes de la industria latina.

En La Propuesta, los jóvenes cantantes abordan abiertamente las relaciones con diferencia de edad, haciendo un llamado a superar estereotipos y tabúes sociales mediante la responsabilidad afectiva.

Tras recibir una cálida bienvenida por parte de la prensa y los fanáticos mexicanos, Andreína y YoSoyArango se declaran listos para llevar la esencia y frescura del talento sudamericano a los Premios HEAT 2026, la gran celebración de la música hispana.