Grupo Firme se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los Premios Heat 2026 al conquistar dos de los reconocimientos más destacados de la ceremonia celebrada por primera vez en Jalisco.

“está chévere ser buen artista y premiado, pero es más chévere ser buena persona”. Diana Montes, directora y fundadora de los HEAT Latin Music Awards

La agrupación liderada por Eduin Caz fue distinguida tanto por su impacto en la música regional mexicana como por su labor a favor de distintas causas sociales.

“He tratado de tener cambios y de inspirar a nuevas personas, a nuevas generaciones. Y también he ayudado a muchos niños que solo con su sonrisa es el pago más grande que he tenido”, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme

La noche del 31 de octubre de 2026 en la Fundación NICE, los integrantes de Grupo Firme destacaron la importancia de utilizar su plataforma para inspirar a nuevas generaciones y promover acciones solidarias, reafirmando que el éxito artístico también puede traducirse en un compromiso con la comunidad.

Grupo Firme gana dos Premios Heat 2026: estos fueron los reconocimientos que recibió

En un evento histórico celebrado por primera vez en Jalisco, Grupo Firme se consagró en los premios HEAT 2026 al ser reconocido con dos galardones: el premio al Compromiso Social y el de Mejor Artista Regional Mexicano.

Este último galardón fue conferido directamente por la votación popular de sus seguidores.

La directora y fundadora de los HEAT Latin Music Awards, Diana Montes, resaltó la calidez humana y la labor solidaria de la agrupación mexicana durante la ceremonia.

Al reflexionar sobre la relevancia del altruismo de la banda, Diana Montes afirmó: “está chévere ser buen artista y premiado, pero es más chévere ser buena persona”.

Grupo Firme recibe premio al Compromiso Social en los Premios HEAT 2026 (Cortesía)

Asimismo, celebró la constante cercanía del grupo con su público, cuyos votos hicieron posible la obtención del primer premio de la edición.

Por su parte, Eduin Caz, vocalista y líder de la agrupación, manifestó su emoción tras recibir las distinciones y compartió el sentido de su labor filantrópica.

“He tratado de tener cambios y de inspirar a nuevas personas, a nuevas generaciones. Y también he ayudado a muchos niños que solo con su sonrisa es el pago más grande que he tenido”, expresó el cantante de 32 años de edad.

Asimismo, Caz reflexionó sobre la importancia de hacer pública la ayuda social: “hay muchas veces que nosotros aportamos un granito de arena y no lo hacemos público… pero es que hay que hacerlo público para que otras agrupaciones, otras personas también se motiven”

De este modo, Grupo Firme reafirma que su éxito sobre los escenarios va acompañado del compromiso de retribuir a su comunidad.

Los donativos entregados se destinaron a dos casas hogar enfocadas en la protección de la niñez:

Sueños y Esperanzas A.C.: Asociación y casa hogar que atiende a bebés y niños en situación de abandono o maltrato

Hogar Cabañas: Casa hogar del Gobierno de Jalisco que brinda atención y resguardo a niñas, niños y adolescentes vulnerables para restituir su derecho a crecer en un entorno familiar

Sueños y Esperanzas recibió un donativo de 500,000 pesos por parte de la Fundación Nice (a nombre de Grupo Firme) y una aportación adicional de 150,000 pesos por parte del Acuario Michín.

Por su parte, Hogar Cabañas Recibió un donativo de 500,000 pesos de la Fundación Nice a nombre de Grupo Firme.