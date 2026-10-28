Alejandra Espinoza será una de las protagonistas de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco 2026 al asumir la conducción principal de la ceremonia que se realizará en Puerto Vallarta.

La presentadora mexicana llega al evento respaldada por una amplia trayectoria en algunas de las premiaciones más importantes de la música latina y la televisión hispana.

Su participación marcará un nuevo paso en una carrera consolidada frente a grandes audiencias, mientras la gala busca posicionar a Jalisco como un punto de encuentro para la industria musical de habla hispana.

Alejandra Espinoza encabezará la gala que cerrará la Semana HEAT y reunirá a artistas de la música latina en Jalisco. (Cortesía)

Alejandra Espinoza expresa entusiasmo por su debut en los HEAT Latin Music Awards

La conductora manifestó su emoción por participar por primera vez en los HEAT Latin Music Awards y destacó su afinidad con la música y la oportunidad de formar parte de una gala en Puerto Vallarta.

Estoy muy feliz de unirme por primera vez a los Premios HEAT. Soy una apasionada de la música y me emociona formar parte de unos premios tan divertidos, con un ADN diferente y una energía muy especial. Alejandra Espinoza, conductora.

También señaló que compartir el escenario con otros talentos en México hace más especial esta experiencia y aseguró que llega con la intención de aportar su experiencia y contribuir al espectáculo.

Por su parte, Diana Montes, CEO de los HEAT Latin Music Awards, destacó la trayectoria de la presentadora y su experiencia frente a grandes audiencias. “Alejandra sabe lo que es empezar frente a un público y llegar a conducir sus noches más grandes. Con ella, Karime, Caroline y Marko, la gala va a estar en manos de gente que sabe hablarle a la gente”, señaló.

Los organizadores invitaron al público a descargar la aplicación LosHeat.tv para seguir la ceremonia en vivo y consultar las novedades del evento a través de las cuentas oficiales @lospremiosheat y @losheat.tv.

Los HEAT Latin Music Awards nacieron en 2015 en República Dominicana y reconocen el talento de la música latina mediante el voto de sus seguidores. La edición al Estilo Jalisco concluirá las actividades de la Semana HEAT el 5 de noviembre en Puerto Vallarta.

HEAT Latin Music Awards 2026: Alejandra Espinoza será la conductora principal. (Cortesía)

Alejandra Espinoza suma experiencia en grandes premiaciones de música latina

Nacida en Tijuana, Alejandra Espinoza inició su trayectoria televisiva en 2007, cuando se convirtió en la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina, el certamen de Univision al que años después regresó como conductora principal.

A lo largo de su carrera, ha conducido siete ediciones de Premios Juventud, incluidas las realizadas en Panamá y España. También ha estado al frente de los Latin American Music Awards, Premio Lo Nuestro en varias ocasiones, la transmisión en español de los MTV VMAs y las celebraciones de Año Nuevo desde Times Square, en Nueva York.

Su trabajo ha recibido distintos reconocimientos. En 2008 obtuvo dos nominaciones a Premios Juventud y, en 2013, ganó el premio TVyNovelas a Mejor Conductora de Televisión. En 2023 recibió el reconocimiento Ídolo de la Juventud de Premios Juventud.

Más recientemente, en 2026, dos producciones que condujo para TelevisaUnivision, Concierto de Campeones y Viva México Fiesta Mexicana, recibieron premios Telly de Plata y Bronce, respectivamente.

Ese mismo año participó en el reality ¿Apostarías por mí?, producción de Fremantle para TelevisaUnivision transmitida en México y Estados Unidos, por la que fue nominada a los Premios PRODU 2026 en la categoría Presentadora de Programa de Realidad de Talento y Habilidad.