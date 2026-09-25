Te decimos quiénes están nominados a los HEAT Latin Music Awards 2026 en una lista completa por categorías.

Los HEAT Latin Music Awards anunciaron este 24 de septiembre a los artistas candidatos para llevarse un galardón en la primera edición mexicana de la premiación que se llevará a cabo en el Jalisco.

Para esta edición de los HEAT Latin Music Awards, Karol G lidera las nominaciones con 10 menciones, mientras que Bad Bunny cuenta con nueve.

Lista completa por categorías de nominados al HEAT Latin Music Awards 2026

Así quedaron los nominados por categoría a los HEAT Latin Music Awards 2026, evento que tendrá lugar en Jalisco.

La ceremonia de premiación será el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Masculino

Bad Bunny, cantante. (Andre Penner/AP / AP Photo/Andre Penner)

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Femenina

Karol G (Instagram/@karolg)

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Grupo o Banda

Morat

Grupo Frontera

Grupo Firme

Ha*Ash

Maná

Fuerza Regida

Rawayana

CA7RIEL & Paco Amoroso

Los Ángeles Azules

Banda MS

LATIN MAFIA

La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Ke Personajes

Intocable

Grupo Niche

Santos Bravos

Cultura Profética

Los Tucanes De Tijuana

Grupo Frontera (@grupofrontera / Instagram)

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Rock

Maná

Molotov

Don Tetto

Arde Bogotá

Airbag

Aterciopelados

Zoé

No Te Va Gustar

Siddhartha

Enjambre

Panteón Rococó

The Warning

Babasónicos

Tan Biónica

Enrique Bunbury

Viniloversus

Conociendo Rusia

Maná (Instagram/@manaoficial)

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Pop

Camilo

Danny Ocean

Shakira

Alejandro Sanz

Carlos Rivera

Morat

Reik

Aitana

Luis Fonsi

Ha*Ash

Kenia Os

Rosalía

Yuridia

Matisse

Tini

Belinda

Mon Laferte

Gloria Trevi

María José

Sin Bandera

Shakira (@shakira / Instagram)

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Urbano

Beéle

Ryan Castro

Kapo

Bad Bunny

Rauw Alejandro

Karol G

J Balvin

Feid

Arcángel

Wisin

Farruko

Maluma

Young Miko

Rels B

Quevedo

El Malilla

Trueno

Bad Gyal

Duki

Duki (Duki Facebook @Duki )

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Tropical

Carlos Vives

Prince Royce

Romeo Santos

Eddy Herrera

Elvis Crespo

Silvestre Dangond

Fonseca

Grupo 5

Corazón Serrano

Olga Tañón

Los Ángeles Azules

La Sonora Santanera

Ke Personajes

Miriam Cruz

Margarita, La Diosa de la Cumbia

Chino & Nacho

Américo

El Blachy

Los Ángeles Azules (@angelesazulesmx / Instagram)

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Salsa

Grupo Niche

Víctor Manuelle

Yiyo Sarante

Willy García

Luis Enrique

Gilberto Santa Rosa

Brunella Torpoco

Marc Anthony

Rubén Blades

Christian Alicea

Jerry Rivera

Grupo Cañaveral

Oscar D’León

Guayacán Orquesta

Luis Figueroa

Tito Nieves

Grupo Niche (Instagram | Grupo Niche)

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Región Sur

Emilia

Tiago PZK

Trueno

Luck Ra

Gonzalo Genek

Mon Laferte

Tini

María Becerra

Cris MJ

Anitta

Marama

Duki

CA7RIEL & Paco Amoroso

Milo J

Cazzu

Pablo Vita

Kidd Voodoo

CA7RIEL & Paco Amoroso (CA7RIEL & Paco Amoroso)

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Región Andina

Greeicy

Mau y Ricky

Jombriel

ALLEH

Dayanara

Andreina Bravo

Nanpa Básico

Lasso

Los Amigos Invisibles

Miguel Bueno

Joaquina

LA GURU

Mike Bahía

Juliana

Luister La Voz

Juan Duque

FARIANA

Mau y Ricky (Mau y Ricky / Facebook)

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Región Norte

Tito Double P (Instagram/@titodoublep)

HEAT Latin Music Awards 2026: Artista Revelación

Clarent

Paloma Morphy

DFZM

Macario Martínez

Santos Bravos

Ivan Cornejo

Neton Vega

LATIN MAFIA

El Bogueto

Kris R

Melody

Mar Solís

Dayanara

Omar Courtz

Miguel Bueno

Anna Sofia

Dani Flow

Lara Campos

Yeri Mua

Macario Martínez (Instagram/@macariomartinez_)

HEAT Latin Music Awards 2026: Promesa Musical

ARIA VEGA

Kate Candela

Gonzy

Mario Girón

Marc Magán

Lowis Ye

Motherflowers

Kevis & Maykyy

Marcos Villalobos

Ana Sofi W

Jhon de la Torre

Lucero Mijares

Camila Fernández

Judeline

Cachirula

Vivir Quintana

ISADORA

Yele

Lala García

Plan de Escape

Dani Barranco

Yo soy Arango

Lucero Mijares (Instagram/@luceromijaresoficial)

HEAT Latin Music Awards 2026: Influencer del Año

Alejo Igoa

Aldo Arturo

Ignacia Antonia

Araya Vlogs

Lucas Rangel

Davoo Xeneize

Tefi Valenzuela

Pamela López

Zully

Shirley Arica

Camilo Cifuentes

Aaron Mercury

Wendy Guevara

Nicola Porcella

Fede Vigevani

Paola Villalobos

Karime Pindter

Luisito Comunica

Yohana Vargas

Ignacio Baladán

La Segura

Alexis Omman

Berth-OH

Robe Grill

Rivers

LA COBRA

Kim Shantal

Luisito Comunica (Cortesía)

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Región Popular

Jessi Uribe

Paola Jara

Luis Alfonso

Pipe Bueno

Arelys Henao

Francy

Dayanara

Natalia Jiménez

HEAT Latin Music Awards 2026: Regional Mexicano (CATEGORÍA NUEVA)

Lucero

Christian Nodal

Grupo Firme

Grupo Frontera

Fuerza Regida

Carín León

Alejandro Fernández

Alfredo Olivas

Alicia Villarreal

Ana Bárbara

Eden Muñoz

Banda MS

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Julión Álvarez y su Norteño Banda

Lenin Ramírez

Remmy Valenzuela

Majo Aguilar

Grupo Firme (Grupo Firme Instagram @grupofirme)

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Urbano Dominicano

El Alfa

Tokischa

La Perversa

Yailin La Más Viral

Chimbala

Rochy RD

Bulin 47

Donaty

Kiko el Crazy

La Insuperable

Shadow Blow

Don Miguelo

Arlene MC

Jey One

La Mas Doll

Lil Naay

Ronny GTA

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Video

Berghain — Rosalía feat. Björk & Yves Tumor

Rojo Profundo — Dillom

Bajo De La Piel — Milo J

Choka Choka — Anitta, Shakira

Dai Dai — Shakira, Burna Boy

LA VILLA — Ryan Castro, Kapo, Gangsta

DtMF — Bad Bunny

SUPERESTRELLA — Aitana

Sin Despedida — Carlos Rivera, Alejandro Fernández

Heterocromía — Belinda

NUEVAYoL — Bad Bunny

Pa’ Él — Los Ángeles Azules, TINI

Otro Como Tú — Cazzu

Tú y Yo y Tú — Siddhartha

Si se acaba el mundo — Danna, El Malilla

Papasito — Karol G

Dardos — Romeo Santos, Prince Royce

Gimme More — CA7RIEL & Paco Amoroso

Heterocromía de Belinda (Especial)

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Colaboración

Te Apuesto — Ha*Ash & María José

VeLDÁ — Bad Bunny ft. Dei V, Omar Courtz

Cuando No Era Cantante / No Hay Loco Que No Corone — El Bogueto, Yung Beef

Me Jalo — Fuerza Regida, Grupo Frontera

Vivir Sin Aire — Maná & Carín León

Perlas Negras — Natanael Cano, Gabito Ballesteros

Para Que Seas Feliz — Ricardo Montaner, Eden Muñoz

El Final De Nuestra Historia — Josi Cuen ft. Jorge Medina

Fifty Fifty — Kenia Os, Lola Índigo

Coleccionando Heridas — Karol G, Marco Antonio Solís

A Medio Vivir — Ricky Martin, Carín León

Carteras Chinas — Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

DOLCE VITA — Danna, Belinda

BbY WOW — Karol G, Judeline, Rusowsky

La Graciosa — Quevedo ft. Elvis Crespo

Como en el Idilio — Marc Anthony, Nathy Peluso

Con el corazón — Maluma, Yeison Jiménez

Pa ti toa — Ana Mena, Lola Índigo

Andamos Ready — Los Tucanes de Tijuana, Maffio, Izaak G

Así Fue — Arthur Hanlon & Thalía

Karol G (Instagram/@karolg)

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Contenido en Plataforma

Alofoke Media Group

DIMELOKING

La Cotorrisa

El Factor Latino

Impresentables de LOS40

Spotify Sessions

Javier Paniagua ¿Qué es la música?

SongBook

Hermanos de Leche

CREATIVO — Roberto Mtz

Los Hombres Sí Lloran — Juan Pablo Raba

Contenido Extra — Jessie Cervantes

WestCOL

Las Alucines

Pinky Promise con Karla Díaz

Se Regalan Dudas

Karime Kooler

Alan por el Mundo

Leyendas Legendarias

Future of Music

La Cotorrisa (Instagram/@lacotorrisa)

HEAT Latin Music Awards 2026: DJ del Año

Alok

Vintage Culture

Bizarrap

Deorro

The Martinez Brothers

Julio Victoria

Steve Aoki

Juan Magán

Mariana BO

DJ Adoni

Little D

DJ Tao

Bizarrap (Especial)

HEAT Latin Music Awards 2026: Canción del Año

Todo lo fue — Lenin Ramírez

LA VILLA — Ryan Castro, Kapo, Gangsta

No Me Sé Rajar — Alejandro Fernández

Dai Dai — Shakira, Burna Boy

DtMF — Bad Bunny

La Perla — Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia

SUPERESTRELLA — Aitana

Niño — Milo J

BbY WOW — Karol G, Judeline, Rusowsky

Baile inolvidable — Bad Bunny

LA GRACIOSA — Quevedo ft. Elvis Crespo

Coleccionando Heridas — Karol G y Marco Antonio Solís

Osadía — Eden Muñoz, Cristian Castro

No Capea — Xavi, Grupo Frontera

Eres Mi Nada — Yuridia

Yuridia, cantante. (@yuritaflowers)

HEAT Latin Music Awards 2026: Productor del Año

Tatool

Ovy On The Drums

XROSS

KBeaTz

Sky Rompiendo

Federico Vindver

MAG

Tainy

Edgar Barrera

Sergio George

Rafa Arcaute

HEAT Latin Music Awards 2026: Director de Videoclips del Año

Stillz

Residente

Direct Tony

Jessi Terrero

Rodrigo Films

Pedro Artola

Nuno Gomes

Nicolás Méndez

Darío Burbano y Felipe Mejía — «La Villa»

Residente, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

HEAT Latin Music Awards 2026: Álbum del Año

DtMF — Bad Bunny

LUX — Rosalía

Tropicoqueta — Karol G

En Las Nubes – Con Mis Panas — Elena Rose

MUDA — Carín León

Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso

¿Dónde es el after? — Rawayana

Puerta Abierta — Kany García

¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

LO QUE ME FALTA POR LLORAR — Grupo Frontera

La 8va Maravilla — Arcángel

De Rey A Rey — Alejandro Fernández

Almas — Carlos Rivera

EQUILIBRIVM — Anitta

Femme Fatale — Mon Laferte

Julio Eterno — Juan Fernando Velasco

Rosalía (Instagram/@rosalia.vt)

HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Canción Viral

CHÉVERE — Aria Vega

Dai Dai — Shakira & Burna Boy

LA VILLA — Ryan Castro, Kapo & Gangsta

BbY WOW — Karol G, Judeline & Rusowsky

La Más Bonita — AA

COSITA LINDA — Elena Rose & Justin Quiles

Ajena — Eddy Herrera

Superestrella — Aitana

La Perla — Rosalía, Yahritza y su Esencia

Inglés en Miami — Rawayana

Hasta que te conocí — Juan Gabriel

Coqueta — Fuerza Regida & Grupo Frontera

Él me mintió — Amanda Miguel

Saca Punta — Arlene MC X Alofoke Music X Jey One X La Mas Doll

Dichavate — Ya Ice Dilan X Rey Tony X Helabusador

Burna Boy colaboró con Shakira para 'Dai Dai' la canción oficial del Mundial 2026 (Instagram/burnaboygram)

HEAT Latin Music Awards 2026: Compositor del Año

Edgar Barrera

Cristian Maldonado (Master Chris)

Keytin

Joss Favela

Horacio Palencia

Pablo Preciado

Eden Muñoz

Marcela de la Garza

Gian Marco

Elena Rose

Justin Quiles

Leonel García

José Luis Roma

Jorge Drexler

Edén Muñoz (Eden Munoz / Facebook)

HEAT Latin Music Awards 2026: Canción Para Videojuegos, Series o Películas

Zoo — Shakira — Zootopia 2

EOO — Bad Bunny — Spiderman

Pájaro Cantor — Ácido Pantera & Cantora de Barro

Qué Más Quieres— The Warning — WWE 2K26

La primera vez — Juliana y Chromeo

Sentimiento Raro — Julieta Venegas — Nadie Nos Va A Extrañar

Hasta que me quede sin voz — Leiva

Ahí estabas tú — Carín León — Doménica Montero

Colors — Maluma — EA Sports 2026

Almas — Carlos Rivera — Hermanas: Un Amor Compartido

Sin Despedida — Alejandro Fernández & Carlos Rivera — Mi Rival

ESTOY PUTIAO — Feid, Sky Rompiendo & Dei V

Mentiras — Daniela Romo — Belinda

Zootopia 2 (Disney )

HEAT Latin Music Awards 2026: Fandom del Año

La Perversa — VibraPerversa

Michael Flores — Michaelistas

Shirley Arica — Shililovers

Pablo Heredia — Pablovers

Yailin — Chiviricas

Pamela López — Team KittyPam

Dani Barranco — Club de fans de Dani Barranco

J Lexis — Team JLexis

Kenia OS — Las Kenini

Danna — Dreamiers

Belinda — Belifans

Carlos Rivera — Riveristas

CD9 — Coders

Karol G — Bichotas

Tini — Tinistas

Mario Girón — Gironers

Andreina Bravo — Team Andreina

Yahaira Plasencia — Yahalovers

Anitta — Aniitters

Cazzu — Cazzu Army

HEAT Latin Music Awards 2026: Canción Religiosa