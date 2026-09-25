Te decimos quiénes están nominados a los HEAT Latin Music Awards 2026 en una lista completa por categorías.
Los HEAT Latin Music Awards anunciaron este 24 de septiembre a los artistas candidatos para llevarse un galardón en la primera edición mexicana de la premiación que se llevará a cabo en el Jalisco.
Para esta edición de los HEAT Latin Music Awards, Karol G lidera las nominaciones con 10 menciones, mientras que Bad Bunny cuenta con nueve.
Lista completa por categorías de nominados al HEAT Latin Music Awards 2026
Así quedaron los nominados por categoría a los HEAT Latin Music Awards 2026, evento que tendrá lugar en Jalisco.
La ceremonia de premiación será el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Masculino
- Bad Bunny
- Feid
- Carín León
- Alejandro Fernández
- Carlos Rivera
- Maluma
- J Balvin
- Manuel Turizo
- Wisin
- Alejandro Sanz
- Quevedo
- Rels B
- Danny Ocean
- Ricardo Montaner
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Femenina
- Karol G
- Shakira
- Elena Rose
- Rosalía
- Tini
- Emilia
- Anitta
- Kenia Os
- Aitana
- Kany García
- Greeicy
- Mon Laferte
- Cazzu
- Yuridia
- Belinda
- Ana Mena
- Gloria Trevi
- Thalía
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Grupo o Banda
- Morat
- Grupo Frontera
- Grupo Firme
- Ha*Ash
- Maná
- Fuerza Regida
- Rawayana
- CA7RIEL & Paco Amoroso
- Los Ángeles Azules
- Banda MS
- LATIN MAFIA
- La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- Ke Personajes
- Intocable
- Grupo Niche
- Santos Bravos
- Cultura Profética
- Los Tucanes De Tijuana
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Rock
- Maná
- Molotov
- Don Tetto
- Arde Bogotá
- Airbag
- Aterciopelados
- Zoé
- No Te Va Gustar
- Siddhartha
- Enjambre
- Panteón Rococó
- The Warning
- Babasónicos
- Tan Biónica
- Enrique Bunbury
- Viniloversus
- Conociendo Rusia
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Pop
- Camilo
- Danny Ocean
- Shakira
- Alejandro Sanz
- Carlos Rivera
- Morat
- Reik
- Aitana
- Luis Fonsi
- Ha*Ash
- Kenia Os
- Rosalía
- Yuridia
- Matisse
- Tini
- Belinda
- Mon Laferte
- Gloria Trevi
- María José
- Sin Bandera
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Urbano
- Beéle
- Ryan Castro
- Kapo
- Bad Bunny
- Rauw Alejandro
- Karol G
- J Balvin
- Feid
- Arcángel
- Wisin
- Farruko
- Maluma
- Young Miko
- Rels B
- Quevedo
- El Malilla
- Trueno
- Bad Gyal
- Duki
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Tropical
- Carlos Vives
- Prince Royce
- Romeo Santos
- Eddy Herrera
- Elvis Crespo
- Silvestre Dangond
- Fonseca
- Grupo 5
- Corazón Serrano
- Olga Tañón
- Los Ángeles Azules
- La Sonora Santanera
- Ke Personajes
- Miriam Cruz
- Margarita, La Diosa de la Cumbia
- Chino & Nacho
- Américo
- El Blachy
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Salsa
- Grupo Niche
- Víctor Manuelle
- Yiyo Sarante
- Willy García
- Luis Enrique
- Gilberto Santa Rosa
- Brunella Torpoco
- Marc Anthony
- Rubén Blades
- Christian Alicea
- Jerry Rivera
- Grupo Cañaveral
- Oscar D’León
- Guayacán Orquesta
- Luis Figueroa
- Tito Nieves
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Región Sur
- Emilia
- Tiago PZK
- Trueno
- Luck Ra
- Gonzalo Genek
- Mon Laferte
- Tini
- María Becerra
- Cris MJ
- Anitta
- Marama
- Duki
- CA7RIEL & Paco Amoroso
- Milo J
- Cazzu
- Pablo Vita
- Kidd Voodoo
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Región Andina
- Greeicy
- Mau y Ricky
- Jombriel
- ALLEH
- Dayanara
- Andreina Bravo
- Nanpa Básico
- Lasso
- Los Amigos Invisibles
- Miguel Bueno
- Joaquina
- LA GURU
- Mike Bahía
- Juliana
- Luister La Voz
- Juan Duque
- FARIANA
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Región Norte
- De La Rose
- Michael Flores
- Tito Double P
- Majo Aguilar
- Natanael Cano
- Alfredo Olivas
- Boza
- Neton Vega
- Oscar Maydon
- Gabito Ballesteros
- Remmy Valenzuela
- Sech
- Gente De Zona
- Dei V
- ROA
- Lucía De la Puerta
- Guitarricadelafuente
- Alemán
- Gera MX
HEAT Latin Music Awards 2026: Artista Revelación
- Clarent
- Paloma Morphy
- DFZM
- Macario Martínez
- Santos Bravos
- Ivan Cornejo
- Neton Vega
- LATIN MAFIA
- El Bogueto
- Kris R
- Melody
- Mar Solís
- Dayanara
- Omar Courtz
- Miguel Bueno
- Anna Sofia
- Dani Flow
- Lara Campos
- Yeri Mua
HEAT Latin Music Awards 2026: Promesa Musical
- ARIA VEGA
- Kate Candela
- Gonzy
- Mario Girón
- Marc Magán
- Lowis Ye
- Motherflowers
- Kevis & Maykyy
- Marcos Villalobos
- Ana Sofi W
- Jhon de la Torre
- Lucero Mijares
- Camila Fernández
- Judeline
- Cachirula
- Vivir Quintana
- ISADORA
- Yele
- Lala García
- Plan de Escape
- Dani Barranco
- Yo soy Arango
HEAT Latin Music Awards 2026: Influencer del Año
- Alejo Igoa
- Aldo Arturo
- Ignacia Antonia
- Araya Vlogs
- Lucas Rangel
- Davoo Xeneize
- Tefi Valenzuela
- Pamela López
- Zully
- Shirley Arica
- Camilo Cifuentes
- Aaron Mercury
- Wendy Guevara
- Nicola Porcella
- Fede Vigevani
- Paola Villalobos
- Karime Pindter
- Luisito Comunica
- Yohana Vargas
- Ignacio Baladán
- La Segura
- Alexis Omman
- Berth-OH
- Robe Grill
- Rivers
- LA COBRA
- Kim Shantal
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Región Popular
- Jessi Uribe
- Paola Jara
- Luis Alfonso
- Pipe Bueno
- Arelys Henao
- Francy
- Dayanara
- Natalia Jiménez
HEAT Latin Music Awards 2026: Regional Mexicano (CATEGORÍA NUEVA)
- Lucero
- Christian Nodal
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Fuerza Regida
- Carín León
- Alejandro Fernández
- Alfredo Olivas
- Alicia Villarreal
- Ana Bárbara
- Eden Muñoz
- Banda MS
- La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
- Julión Álvarez y su Norteño Banda
- Lenin Ramírez
- Remmy Valenzuela
- Majo Aguilar
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Artista Urbano Dominicano
- El Alfa
- Tokischa
- La Perversa
- Yailin La Más Viral
- Chimbala
- Rochy RD
- Bulin 47
- Donaty
- Kiko el Crazy
- La Insuperable
- Shadow Blow
- Don Miguelo
- Arlene MC
- Jey One
- La Mas Doll
- Lil Naay
- Ronny GTA
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Video
- Berghain — Rosalía feat. Björk & Yves Tumor
- Rojo Profundo — Dillom
- Bajo De La Piel — Milo J
- Choka Choka — Anitta, Shakira
- Dai Dai — Shakira, Burna Boy
- LA VILLA — Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- DtMF — Bad Bunny
- SUPERESTRELLA — Aitana
- Sin Despedida — Carlos Rivera, Alejandro Fernández
- Heterocromía — Belinda
- NUEVAYoL — Bad Bunny
- Pa’ Él — Los Ángeles Azules, TINI
- Otro Como Tú — Cazzu
- Tú y Yo y Tú — Siddhartha
- Si se acaba el mundo — Danna, El Malilla
- Papasito — Karol G
- Dardos — Romeo Santos, Prince Royce
- Gimme More — CA7RIEL & Paco Amoroso
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Colaboración
- Te Apuesto — Ha*Ash & María José
- VeLDÁ — Bad Bunny ft. Dei V, Omar Courtz
- Cuando No Era Cantante / No Hay Loco Que No Corone — El Bogueto, Yung Beef
- Me Jalo — Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Vivir Sin Aire — Maná & Carín León
- Perlas Negras — Natanael Cano, Gabito Ballesteros
- Para Que Seas Feliz — Ricardo Montaner, Eden Muñoz
- El Final De Nuestra Historia — Josi Cuen ft. Jorge Medina
- Fifty Fifty — Kenia Os, Lola Índigo
- Coleccionando Heridas — Karol G, Marco Antonio Solís
- A Medio Vivir — Ricky Martin, Carín León
- Carteras Chinas — Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- DOLCE VITA — Danna, Belinda
- BbY WOW — Karol G, Judeline, Rusowsky
- La Graciosa — Quevedo ft. Elvis Crespo
- Como en el Idilio — Marc Anthony, Nathy Peluso
- Con el corazón — Maluma, Yeison Jiménez
- Pa ti toa — Ana Mena, Lola Índigo
- Andamos Ready — Los Tucanes de Tijuana, Maffio, Izaak G
- Así Fue — Arthur Hanlon & Thalía
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Contenido en Plataforma
- Alofoke Media Group
- DIMELOKING
- La Cotorrisa
- El Factor Latino
- Impresentables de LOS40
- Spotify Sessions
- Javier Paniagua ¿Qué es la música?
- SongBook
- Hermanos de Leche
- CREATIVO — Roberto Mtz
- Los Hombres Sí Lloran — Juan Pablo Raba
- Contenido Extra — Jessie Cervantes
- WestCOL
- Las Alucines
- Pinky Promise con Karla Díaz
- Se Regalan Dudas
- Karime Kooler
- Alan por el Mundo
- Leyendas Legendarias
- Future of Music
HEAT Latin Music Awards 2026: DJ del Año
- Alok
- Vintage Culture
- Bizarrap
- Deorro
- The Martinez Brothers
- Julio Victoria
- Steve Aoki
- Juan Magán
- Mariana BO
- DJ Adoni
- Little D
- DJ Tao
HEAT Latin Music Awards 2026: Canción del Año
- Todo lo fue — Lenin Ramírez
- LA VILLA — Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- No Me Sé Rajar — Alejandro Fernández
- Dai Dai — Shakira, Burna Boy
- DtMF — Bad Bunny
- La Perla — Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia
- SUPERESTRELLA — Aitana
- Niño — Milo J
- BbY WOW — Karol G, Judeline, Rusowsky
- Baile inolvidable — Bad Bunny
- LA GRACIOSA — Quevedo ft. Elvis Crespo
- Coleccionando Heridas — Karol G y Marco Antonio Solís
- Osadía — Eden Muñoz, Cristian Castro
- No Capea — Xavi, Grupo Frontera
- Eres Mi Nada — Yuridia
HEAT Latin Music Awards 2026: Productor del Año
- Tatool
- Ovy On The Drums
- XROSS
- KBeaTz
- Sky Rompiendo
- Federico Vindver
- MAG
- Tainy
- Edgar Barrera
- Sergio George
- Rafa Arcaute
HEAT Latin Music Awards 2026: Director de Videoclips del Año
- Stillz
- Residente
- Direct Tony
- Jessi Terrero
- Rodrigo Films
- Pedro Artola
- Nuno Gomes
- Nicolás Méndez
- Darío Burbano y Felipe Mejía — «La Villa»
HEAT Latin Music Awards 2026: Álbum del Año
- DtMF — Bad Bunny
- LUX — Rosalía
- Tropicoqueta — Karol G
- En Las Nubes – Con Mis Panas — Elena Rose
- MUDA — Carín León
- Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso
- ¿Dónde es el after? — Rawayana
- Puerta Abierta — Kany García
- ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
- LO QUE ME FALTA POR LLORAR — Grupo Frontera
- La 8va Maravilla — Arcángel
- De Rey A Rey — Alejandro Fernández
- Almas — Carlos Rivera
- EQUILIBRIVM — Anitta
- Femme Fatale — Mon Laferte
- Julio Eterno — Juan Fernando Velasco
HEAT Latin Music Awards 2026: Mejor Canción Viral
- CHÉVERE — Aria Vega
- Dai Dai — Shakira & Burna Boy
- LA VILLA — Ryan Castro, Kapo & Gangsta
- BbY WOW — Karol G, Judeline & Rusowsky
- La Más Bonita — AA
- COSITA LINDA — Elena Rose & Justin Quiles
- Ajena — Eddy Herrera
- Superestrella — Aitana
- La Perla — Rosalía, Yahritza y su Esencia
- Inglés en Miami — Rawayana
- Hasta que te conocí — Juan Gabriel
- Coqueta — Fuerza Regida & Grupo Frontera
- Él me mintió — Amanda Miguel
- Saca Punta — Arlene MC X Alofoke Music X Jey One X La Mas Doll
- Dichavate — Ya Ice Dilan X Rey Tony X Helabusador
HEAT Latin Music Awards 2026: Compositor del Año
- Edgar Barrera
- Cristian Maldonado (Master Chris)
- Keytin
- Joss Favela
- Horacio Palencia
- Pablo Preciado
- Eden Muñoz
- Marcela de la Garza
- Gian Marco
- Elena Rose
- Justin Quiles
- Leonel García
- José Luis Roma
- Jorge Drexler
HEAT Latin Music Awards 2026: Canción Para Videojuegos, Series o Películas
- Zoo — Shakira — Zootopia 2
- EOO — Bad Bunny — Spiderman
- Pájaro Cantor — Ácido Pantera & Cantora de Barro
- Qué Más Quieres— The Warning — WWE 2K26
- La primera vez — Juliana y Chromeo
- Sentimiento Raro — Julieta Venegas — Nadie Nos Va A Extrañar
- Hasta que me quede sin voz — Leiva
- Ahí estabas tú — Carín León — Doménica Montero
- Colors — Maluma — EA Sports 2026
- Almas — Carlos Rivera — Hermanas: Un Amor Compartido
- Sin Despedida — Alejandro Fernández & Carlos Rivera — Mi Rival
- ESTOY PUTIAO — Feid, Sky Rompiendo & Dei V
- Mentiras — Daniela Romo — Belinda
HEAT Latin Music Awards 2026: Fandom del Año
- La Perversa — VibraPerversa
- Michael Flores — Michaelistas
- Shirley Arica — Shililovers
- Pablo Heredia — Pablovers
- Yailin — Chiviricas
- Pamela López — Team KittyPam
- Dani Barranco — Club de fans de Dani Barranco
- J Lexis — Team JLexis
- Kenia OS — Las Kenini
- Danna — Dreamiers
- Belinda — Belifans
- Carlos Rivera — Riveristas
- CD9 — Coders
- Karol G — Bichotas
- Tini — Tinistas
- Mario Girón — Gironers
- Andreina Bravo — Team Andreina
- Yahaira Plasencia — Yahalovers
- Anitta — Aniitters
- Cazzu — Cazzu Army
HEAT Latin Music Awards 2026: Canción Religiosa
- Voy Con Jesús — Yele, Alex Zurdo
- Quién Contra Mí — Elena Rose
- La Respuesta — Gocho
- Si Volviera Jesús — Víctor Manuelle
- Todo Va Estar Bien — Barak, Tercer Cielo
- Despiértame — Jesús Adrián Romero
- ABCD — Daddy Yankee feat. Alex Zurdo
- Ayer Hablé con Dios — Corridos del Rey
- Solo hay uno — Joel Rocco y Enoc Parra