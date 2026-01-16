Raquel Benforado, madre de Ari Telch, murió a los 82 años de edad; el actor la despidió con un mensaje en Instagram.

La madre de Ari Telch era ajena al medio y el actor solía compartir algunas fotos de su Raquel Benforado en redes sociales.

¿Quién era Raquel Benforado? Madre de Ari Telch

Raquel Benforado era madre del actor Ari Telch, quien el 14 de enero reveló que la mujer había muerto.

Raquel Benforado, madre de Ari Telch (Facebook/Aritelch)

¿Qué edad tenía Raquel Benforado?

Raquel Benforado nació el 14 de junio de 1943; tenía 82 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Raquel Benforado?

Raquel Benforado estuvo casada con Abraham Grinberg, papá de Ari Telch; se casó por segunda vez con José Telch.

¿Qué signo zodiacal de Raquel Benforado?

Raquel Benforado era Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Raquel Benforado?

Raquel Benforado tuvo dos hijos.

Raquel Benforado, mamá de Ari Telch (Facebook/aritelch)

¿Qué estudió Raquel Benforado?

No hay información sobre la preparación académica de Raquel Benforado.

¿En qué ha trabajado Raquel Benforado?

No hay información sobre la ocupación de Raquel Benforado.

Muere Raquel Benforado, madre del actor Ari Telch

Ari Telch compartió una publicación en Instagram para anunciar la muerte de su madre, Raquel Benforado.

El actor compartió una foto de su madre con la frase: “Te fuiste mamá. DEP Tova”.

Raquel Benforado padecía Parkinson y demencia senil, según reveló hace 7 años Ari Telch.

El actor no ha revelado el motivo de la muerte de su madre y no ha dado detalles a los medios.

Ari Telch recibió mensajes de apoyo de sus amigos, compañeros y seguidores.

“Mi más sentido pésame”, “Te abrazo” y “Descanse en paz”, fueron algunos de los comentarios en apoyo a Ari Telch.

El actor tampoco ha mencionado cómo será el último adiós a Tova, como Ari Telch llamaba a su mamá.