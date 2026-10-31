Jalisco se convirtió en el epicentro de la música latina al ser elegido como la primera sede mexicana de los Premios Heat 2026, una de las ceremonias más importantes de la industria musical en habla hispana.

Diana Montes, directora y fundadora de los Premios Heat, destacó que Jalisco reúne las condiciones ideales para albergar una celebración de alcance internacional gracias a su infraestructura, oferta turística y riqueza cultural.

Además, la alianza con autoridades de Jalisco, como la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, busca proyectar al mundo los principales atractivos de la región y fortalecer su posición como destino de entretenimiento y espectáculos.

¿Por qué Jalisco fue elegido para los Premios Heat? (Elizabeth Flores)

Premios Heat llegan por primera vez a México y Jalisco fue el estado elegido

Diana Montes, directora y fundadora de los Premios Heat, afirmó que Jalisco efectivamente lo tiene todo para consolidarse como el epicentro cultural y de entretenimiento de México.

Entre las razones principales para seleccionar a Jalisco destaca el firme respaldo institucional de la región. Montes elogió el trabajo de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ), dirigida por Lorena Martínez Ramírez, destacando que es una agencia única en México dedicada a impulsar la música y los espectáculos con gran entrega y pasión.

Asimismo, la variada oferta turística, cultural y gastronómica jalisciense fue un factor determinante para la elección.

¿Por qué Jalisco fue elegido para los Premios Heat? (Elizabeth Flores)

Durante las actividades de la premiación, los asistentes recorren destinos e hitos icónicos como las tradicionales Fiestas de Octubre, el emblemático lago de Chapala, la icónica tierra del Tequila y el destino costero de Puerto Vallarta.

Del mismo modo, sitios de interés como el Acuario Michin en el centro de Guadalajara forman parte de la experiencia, integrando el entretenimiento con la educación ambiental y la conservación de especies.

¿Por qué Jalisco fue elegido para los Premios Heat? (Elizabeth Flores)

Para la dirección de los Premios Heat 2026, Jalisco ofrece el escenario perfecto para proyectar buenas noticias, hospitalidad, gastronomía y alegría al mundo entero.

Esta importante alianza entre los Premios Heat 2026, la música internacional y la riqueza de las tradiciones locales reafirma el compromiso de celebrar una semana inolvidable y llena de energía al verdadero estilo Jalisco.