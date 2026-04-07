El Reino Unido ha emitido un veto para el rapero estadounidense Kanye West, por lo que se le ha prohibido la entrada al país, tras fuerte polémica por comentarios antisemitas.

Y por lo que Wireless Festival ha sido cancelado, pues Kanye West encabeza el cartel de conciertos para el festival de música que está programado para celebrarse del 10 al 12 de julio de 2026 en Finsbury Park, Londres, Inglaterra.

Wireless Festival es cancelado tras prohibición de entrada a Kanye West al Reino Unido

A través de un comunicado, Wireless Festival confirmó su cancelación, luego de que a Kanye West se le prohibiera la entrada a Reino Unido.

“Como consecuencia de la prohibición del Ministerio del Interior de entrada a YE (Kanye West) en el Reino Unido, el Wireless Festival se ha visto obligado a cancelarse”. Wireless Festival

Cancelación que llega, luego de que este mismo lunes, el Ministerio del Interior británico prohibió la entrada a Kanye West, pues la presencia del rapero “no contribuye al bien público”.

Así como el propio festival de música se desmoronada por Kanye West, pues también patrocinadores del Wireless Festival, como Pepsi, PayPal, Rockstar Energy y Diageo, habían anunciado su retirada del evento.

Y a tan solo una horas de que la preventa de boletos del Wireless Festival, arrancó agotando su disponibilidad, mientras que la venta general se abriría al mediodía de este miércoles.

As a result of the Home Office banning YE from entering the United Kingdom, Wireless Festival has been forced to cancel.



All ticket holders will recieve an automatic full refund. pic.twitter.com/nNCqUXNU6t — Wireless Festival (@WirelessFest) April 7, 2026

¿Por qué se le prohibió a Kanye West la entrada a Reino Unido?

La prohibición de entrada a Kanye West al Reino Unido se debe a la fuerte polémica que el rapero ha generado con sus comentarios antisemitas en el pasado.

Así como las recientes declaraciones de Kanye West, en las que aseguraba estar dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido.

“Mi objetivo es ir a Londres y ofrecer un espectáculo de cambio, aportando unidad, paz y amor a través de mi música. Sé que las palabras no son suficientes. Tendré que demostrar el cambio con mis actos. Si están abiertos, aquí estoy”. Kanye West

Sin embargo, un portavoz de Campaign Against Antisemitism en Reino Unido rechazó cualquier reunión con Kanye West de la comunicación judía, así como aplaudió la decisión del gobierno para negarle la entrada al país al rapero.