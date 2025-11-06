Kanye West en México: cómo registrarte para boletos, precios y fecha del concierto Ye Live

Es oficial, el rapero estadounidense de 48 años de edad, Kanye West llegará a México en concierto con su gira Ye Live.

Concierto de Kanye West que llega tras 18 años de no presentarse en vivo en nuestro país, tras su visita en 2008 en el Palacio de los Deportes.

Con ello los detalles de boletos, precios y fecha del concierto Ye Live con Kanye West en México son los siguientes:

Fecha: 30 de enero 2026

Sede: Plaza de Toros “La México”

Preventa: Sin confirmarse fecha, pero con registro previo

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Boletera: Sin revelarse

Por ahora no se ha revelado un anuncio oficial de parte de un organizador o boletera para Ye Live con Kanye West en concierto en México.

¿Cómo registrarse para boletos de Ye Live con Kanye West en concierto en México?

Para los fans que no se quieran perder de Ye Live con Kanye West en concierto en México tendrán que realizar un registro previo.

Para ello deberán acceder al sitio de https://yemexicocity.com así como seguir los siguientes sencillos pasos en un formulario:

Nombre completo

Correo electrónico

Género

Click en registrarse

Tras esto deberás recibir en tu correo la confirmación de tu registro, donde deberá dar click y con ello estarás registrado para los boletos de Ye Live con Kanye West en concierto en México 2026.