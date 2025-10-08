Kanye West ha vuelto a ser tema de conversación debido a la publicación de una “Lista de enemigos”, la cual fue puesta en sus redes sociales sin ningún contexto o aviso previo.

Siendo tomada la “Lista de enemigos” como otro de los actos provocadores de Kanye West que tanto le caracterizan.

Kanye West (Agencia México)

¿Qué es la lista de enemigos de Kanye West?

Aunque el cantante no dio detalles, al parecer la “Lista de enemigos” de Kanye West refiere a las personas que él siente que lo han traicionado a lo largo de su vida y carrera.

En la “Lista de enemigos” de Kanye West podemos ver 18 nombres que en algún momento estuvieron asociados al también productor:

Kim Kardashian IShowSpeed Diddy Ty $ Harriet Tubman North West Pusha Freddie Gibson Cudi Curious George Donald Trump Pete Davidson Patrick Star LeBron James King Von Playboi Carti James Murray Adolf

Lista de enemigos de Kanye West (@kanyewest)

Resulta curioso que nombre a su exesposa Kim Kardashian; al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y a su hija de apenas 11 años, Nort West.

Sobre todo esta última ha llamado la atención, pues no se explican cómo es que la niña “traicionó” a su papá, o por qué este la tiene en tan mala estima como para catalogarla como su “enemiga”.

La “Lista de enemigos” de Kanye West se volvió viral

Si la intención de Kanye West era llamar la atención con su “Lista de enemigos”, este lo logró, pues mucha gente ha comenzado a imitar al rapero subiendo sus propias listas.

Algunas personas tomaron la “Lista de enemigos” para desahogarse tanto de cosas como de personalidades que les caen mal; sean políticos, cantantes, actores, deportistas y demás.

Otros se lo hicieron de manera más relajada y paródica, señalando cosas que les han afectado en su vida, pero que en realidad no lo toman tan en serio como para considerar algo traicionero.

Como en otras ocasiones, es casi un hecho que Kanye West nunca dé una explicación de lo que ha detrás de su polémica lista.

Lista de enemigos (Especial)

Lista de enemigos (Especial)