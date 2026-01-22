América volverá a jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes para el duelo ante Necaxa de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, no obstante, el encuentro cambiaría de fecha por culpa del cantante Kanye West.

El duelo del América vs Necaxa corre riesgo de cambiar de fecha, ya que se empalmaría con la segunda fecha del concierto de Kanye West en la Plaza de Toros, ubicada en la misma zona que el Estadio Azulcrema.

Los dos eventos están programados para realizarse el próximo sábado 31 de enero y casi a la misma hora, por lo que se espera que pronto exista una resolución respecto a los horarios de ambos eventos.

Próximo partido del América cambiaría de fecha por culpa de Kanye West

El juego del América ante Necaxa será a las 21:00 horas, mientras que el concierto de Kanye West se llevará a cabo en punto de las 20:00 horas, de acuerdo con la programación de ambos eventos.

Por temas de Protección Civil y de la Alcaldía Benito Juárez, no se puede realizar ni el juego del América vs Necaxa, ni el concierto del cantante Kanye West, por lo que alguno de los dos deberá mover las fechas de su evento o cambiar de sede.

Y es que originalmente, el cantante Kanye West solamente tenía agendada una presentación para el 30 de enero en la Plaza de Toros, pero recientemente anunció su otra fecha para el 31 de este mes, lo que le provocó problemas al conjunto azulcrema.

¿Qué podría hacer América y Kanye West para llevar a cabo los eventos?

Tanto el Estadio Ciudad de los Deportes como la Plaza de Toros se ubican en la misma colonia y solamente los separa la calle Carolina, lo que genera el principal problema para realizar los eventos en la fecha acordada.

En el caso de Kanye West podría esperar un día más para realizar su concierto en la Plaza de Toros, mientras que el juego del América podría moverse para el domingo 1 de febrero, por lo que habrá esperar cuál será la decisión final de ambos organizadores.