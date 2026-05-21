No te pierdas el concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan. Acá el setlist, horario y telonero para el 21 de mayo.
El cantante Diego Torres se presenta en CDMX como parte de su gira “Mi Norte & Mi Sur”.
Setlist del concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan
El posible setlist para el concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan el 21 de mayo, sería este:
- Amuleto
- Mi Norte & Mi Sur
- Color Esperanza
- Tratar de Estar Mejor
- Vas a Quedarte
- Tal Vez
- Usted
- Guapa
- Sueños
- Que No Me Pierda
- La Última Noche
- Deja de Pedir Perdón
- Alguien la Vio Partir
- Mejor Que Ayer
- Dejarlo Todo Afuera
- Comienzo y Final
- Por Ti Yo Iré
- No Me Sueltes
- Me Quedo con lo Bueno
- Penélope
- Un Poquito
- Estamos Juntos
- Andando
- Sin Despedida
- Por la Vereda del Sol
- Qué Será
- Cantar Hasta Morir
- Déjame Estar
- No Lo Soñé
- Color Esperanza
- Alba
- Donde Van
Horario del concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan
Para el jueves 21 de mayo, el horario para el concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Diego Torres regresa al Teatro Metropólitan para cantar sus mejores éxitos ante los fans mexicanos que lo esperan los brazos abiertos.
Durante su show presentará Mi Norte & Mi Sur, su más reciente producción discográfica.
Telonero del concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan
No hay telonero confirmado para el concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan este 21 de mayo.
Sin embargo, será una noche especial donde el cantante argentino se encontrará acompañado de su equipo musical.