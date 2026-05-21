No te pierdas el concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan. Acá el setlist, horario y telonero para el 21 de mayo.

El cantante Diego Torres se presenta en CDMX como parte de su gira “Mi Norte & Mi Sur”.

Setlist del concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan

El posible setlist para el concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan el 21 de mayo, sería este:

Amuleto

Mi Norte & Mi Sur

Color Esperanza

Tratar de Estar Mejor

Vas a Quedarte

Tal Vez

Usted

Guapa

Sueños

Que No Me Pierda

La Última Noche

Deja de Pedir Perdón

Alguien la Vio Partir

Mejor Que Ayer

Dejarlo Todo Afuera

Comienzo y Final

Por Ti Yo Iré

No Me Sueltes

Me Quedo con lo Bueno

Penélope

Un Poquito

Estamos Juntos

Andando

Sin Despedida

Por la Vereda del Sol

Qué Será

Cantar Hasta Morir

Déjame Estar

No Lo Soñé

Color Esperanza

Alba

Donde Van

Diego Torres, cantante (Diego Torres / Facebook)

Horario del concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan

Para el jueves 21 de mayo, el horario para el concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Diego Torres regresa al Teatro Metropólitan para cantar sus mejores éxitos ante los fans mexicanos que lo esperan los brazos abiertos.

Durante su show presentará Mi Norte & Mi Sur, su más reciente producción discográfica.

Diego Torres, cantante (Diego Torres / Facebook)

Telonero del concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan

No hay telonero confirmado para el concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan este 21 de mayo.

Sin embargo, será una noche especial donde el cantante argentino se encontrará acompañado de su equipo musical.