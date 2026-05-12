Habrá concierto de Palomazo Norteño en Estadio GNP Seguros. Acá el precio de boletos, fecha y preventa.
Palomazo Norteño, fenómeno que reúne a los titanes de la música regional, llega la CDMX para un show inolvidable de su Tour Clase Maestra.
Precio de boletos para el concierto de Palomazo Norteño en Estadio GNP Seguros
Ocesa reveló el precio de boletos para concierto Palomazo Norteño en Estadio GNP Seguros. Las tarifas ya incluyen cargos por servicio:
- Platino A: 4,402 pesos y 5,063 pesos
- Platino B: 4, 030 pesos
- Platino C: 3, 410 pesos y 3,751 pesos
- Platino D: 2,914 pesos y 3, 352 pesos
- Platino E: 2, 418 pesos y 2,781 pesos
- Zona GNP: 2,046 pesos, 2,701 pesos y 2, 455 pesos
- Verde B: 1,798 pesos, 2,378 pesos y 2, 068 pesos
- Naranja B: 1,550 pesos, 1, 962 pesos y 1,783 pesos
- Verde C: 1,302 pesos, 1,065 pesos y 1,458 pesos
- Naranja C: 1,054 pesos, 1,276 pesos y 1,159 pesos
- General B: 1,054 pesos
- PCD: 1, 054 pesos
Fecha del concierto de Palomazo Norteño en Estadio GNP Seguros
El concierto de Palomazo Norteño en Estadio GNP Seguros tendrá esta fecha y horario:
- Fecha: sábado 15 de agosto
- Horario: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
Palomazo Norteño junta a:
- Lalo Mora, “El Rey de Mil Coronas”, de 79 años de edad
- Eliseo Robles, “La Voz de Oro”, de 72 años de edad
- Rosendo Cantú, “El Sonriente Cadete”
- Raúl Hernández, “El Tigre Solitario”, 71 años de edad
Su concierto también contarán con la participación de Volver a la Cumbia.
¿Cuándo es la preventa para el concierto de Palomazo Norteño en Estadio GNP Seguros?
La preventa para el concierto de Palomazo Norteño en Estadio GNP Seguros será vía Ticketmaster en estas fechas:
- Preventa Banamex: miércoles 13 de mayo a partir de las 11 de la mañana
- Venta general: jueves 14 de mayo a partir de las 11 de la mañana
Clientes con tarjeta Banamex podrán diferir sus boletos en hasta 3 meses, en compras superiores a los 3 mil pesos.