¿Sabotaje en los premios Billboard 2025? Emiliano Aguilar -de 32 años de edad- asegura que lo dejaron fuera tras intervención de “alguien” .

Aunque Emiliano Aguilar no mencionó ningún nombre, a través de las redes sociales han surgido varias teorías sobre todo por sus recientes declaraciones sobre Pepe Aguilar y su familia.

En video, Emiliano Aguilar revela que quedó fuera de los Billboard 2025 por culpa de una persona

A través de sus redes sociales, Emiliano Aguilar -hijo mayor de Pepe Aguilar- reveló que fue excluido de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 tras la intervención de una persona.

Emiliano Aguilar confesó que hubo una persona que le “metió el pie” e impidió que acudiera a estos reconocidos galardones.

En el video, Emiliano Aguilar señaló que estaba emocionado ya que estaba siendo considerado para participar en los premios Billboard 2025.

“Qué onda, cómo andan saben que pues ahí vamos otra vez, la neta me acabo de enterar de algo que la neta sí, mira wachen les voy a platicar y si no me creen no me importa la neta y si me creen ya saben que yo nunca les miento de nada, entonces les voy a decir” Emiliano Aguilar

Sin embargo, ya no podrá asistir por culpa de una persona -de la cual no quiso decir su nombre- que intervino para que él no fuera.

“Me estaban contemplando para ir a los Billboard, estaba feliz, estaba emocionado. Y luego me enteré que una persona metió el pie para que yo no fuera” Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar destacó que esta persona puso un “ultimátum” de que si iba él no iba acudir la otra persona.

Durante su intervención Emiliano Aguilar se mostró muy molesto y es que señaló que esa persona se había pasado de “lanza”.

“Les puso un ultimátum: que si iba una persona o iba yo. No les voy a decir quién es, pero, la neta, estoy enojado y también con tristeza. ¡Eso vale para pura madre!” Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar aseguró que él se debía a su público y ellos lo querían ver en los premios Billboard 2025.

“Ustedes saben que yo estoy para ustedes siempre, muero por ustedes. Ustedes me subieron y estoy agradecido con ustedes, no tengo por qué mentirles” Emiliano Aguilar

Sin embargo, Emiliano Aguilar destacó que esta situación no se iba a quedar así y el próximo año lo iban a ver triunfando en los premios Billboard y otros eventos importantes.

“Se los juró que el próximo año me van a ver ahí en los Billboard, los Latin Grammys, triunfando” Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar, rapero. (@Emiliano Aguilar / Facebook)

Usuarios especulan sobre quién provocó que Emiliano Aguilar quedará fuera de los Billboard 2025

Aunque Emiliano Aguilar no reveló la identidad de la persona que habría impedido su asistencia a los premios Billboard 2025, de inmediato empezaron las especulaciones.

Entre los nombres que empezaron a surgir en las redes sociales como los posibles responsables de que Emiliano Aguilar no acuda a los premios Billboard 2025 se encuentran:

Pepe Aguilar de 57 años de edad

Christian Nodal de 26 años de edad

Y es que Emiliano Aguilar ha arremetido contra ellos en algunos videos, lo que ha aumentado el hate en su contra.

La gala de los Premios Billboard de la Música Latina está programada para celebrarse el 23 de octubre en Miami , Florida, Estados Unidos.

Hasta el momento, los organizadores de la ceremonia no se han pronunciado sobre las palabras de Emiliano Aguilar.