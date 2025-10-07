El 7 de octubre de 2025 comenzó a circular la lista de los 100 Top Latin Artists del siglo de Billboard.

El ranking se basa, a su vez, en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs. A través de estas se midió el desempeño de los artistas del 2000 al 2024.

Los 6 mexicanos que figuran en el Top Latin Artists del siglo de Billboard

El talento latinoamericano salió a relucir en la lista de Top Latin Artists del siglo y entre ellos 6 mexicanos destacados:

Marco Antonio Solís, de 65 años de edad

Juan Gabriel (fallecido a los 66 años de edad)

José José (fallecido a los 71 años de edad)

Gerardo Ortiz, de 36 años de edad

Vicente Fernández (fallecido a los 81 años de edad)

Alejandro Fernández, de 54 años de edad

Marco Antonio Solís, cantante. (@MarcoASolis)

Sin duda alguna muchos artistas latinos se hicieron presentes en la lista, pero hubo uno quien se impuso al resto de los otros 99.

Y es que el puertorriqueño Bad Bunny -de 31 años de edad- fue quien coronó el primer puesto de a lista de Top Latin Artists del siglo de Billboard.

Conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico (Alejandro Granadillo / AP Photos / AP)

Artistas que lideran la lista de Top Latin Artists del siglo de Billboard

Esta lista está compuesta por los 100 artistas latinos que más han destacado durante el siglo XXI.

Siendo que en los primeros 20 lugares de la lista

Bad Bunny

Romeo Santos, de 44 años de edad

Daddy Yankee, de 49 años de edad

Enrique Iglesias, de 50 años de edad

Marco Antonio Solís

J Balvin, de 40 años de edad

Shakira, de 48 años de edad

Aventura (banda)

Juanes, de 53 años de edad

Ozuna, de 33 años de edad

Marc Anthony, de 57 años de edad

Karol G, de 34 años de edad

Maná (banda)

Vicente Fernández

Prince Royce, de 36 años de edad

Intocable (banda)

Don Omar, de 47 años de edad

Juan Gabriel

Conjunto Primavera (banda)