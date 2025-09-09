¿Emiliano Aguilar -de 32 años de edad- no se lleva con Ángela Aguilar por mentirosa? El rapero revela la razón por la que se ha distanciado de su hermana.

A través de un video compartido en YouTube, Emiliano Aguilar confesó que se alejó de Ángela Aguilar -de 21 años de edad- por una mentira que ella creó y por la cual cree que nunca se van a hablar.

Emiliano Aguilar confiesa que no se lleva con Ángela Aguilar por mentirosa

En medio de la disputa con Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar decidió revelar las razones por las cuales no tiene una buena relación con su hermana Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar será tía; su hermano va a ser papá (Instagram @angela_aguilar_ / emiliano.taguilar)

A través de un video que fue compartido por Ventaneando, Emiliano Aguilar confesó que se alejó de Ángela Aguilar por una supuesta mentira que ella creó.

Y es que de acuerdo con Emiliano Aguilar, esta mentira de Ángela Aguilar provocó que se fracturará más su relación con Pepe Aguilar.

En el video Emiliano Aguilar recordó que hace años hizo trabajos de plomería y construcción en Estados Unidos.

Emiliano Aguilar relató que en esa época le mandaba mensajes constantes a su papá y él los ignoraba, pero un día él le mandó diciéndole que le daba vergüenza.

“Un día me llegó un mensaje (audio) de mi papá, ahí lo tengo en el celular, diciéndome: ‘Emiliano, me das vergüenza que a tus -no sé cuántos años tenía entonces- le estés pidiendo dinero a tu hermana’” Emiliano Aguilar

En el mensaje, Pepe Aguilar le reclamaba a su hijo por presuntamente pedirle dinero a su hermana menor y es que le recordó que él ya era un adulto.

Emiliano Aguilar aseguró que aunque eso era mentira, prefirió no responderle y es que sabía que no le iba a creer a él.

“Cuando yo escuché eso, ya ni le contesté por audio porque para qué le voy a alegar, a quién le va a creer, a ella o a mí. Me quedé en estado de shock” Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar lamenta que él fue el único que apoyó a Ángela Aguilar y después ella lo traicionó

En el video, Emiliano Aguilar puntualizó que estuvo en shock pues no entendía que estaba pasando.

De acuerdo por lo relatado por Emiliano Aguilar en ese momento Ángela Aguilar tenía entre 17 y 18 años, mientras él tenía entre 28 y 29.

Emiliano Aguilar destacó que tiempo después descubrió que Ángela Aguilar dijo que le mandaba dinero cada mes, cuando él nunca le pidió nada.

En el video Emiliano Aguilar habría embarrado a Christian Nodal al revelar que no escribe sus canciones.

También presuntamente habría hech referencia a Gussy Lau, el primer novio de Ángela Aguilar que trascendió al ojo público.

“Mucho después me enteré de que mi hermana linda le estaba diciendo a mi papá que me mandaba dinero cada mes cuando yo nunca le he pedido ni un centavo. Y todo ese dinero estaba pasando cuando estaba con el que le hace las rolas a Christian Nodal, que se las escriben porque no escribe sus rolas” Emiliano Aguilar

En su conversación, Emiliano Aguilar confesó que esa mentira le dolió mucho ya que había ayudado a Ángela Aguilar cuando pasó por momentos muy complicados.

“Yo fui el único que la ayudó, la única persona que estuvo ahí, hubieran visto en el camerino ella llorando sola, yo fui el único que estaba ahí, el único que le dijo que también había pasado por polémicas, pero ‘ahí estoy contigo’. Para que me hicieras eso y le dijeras a mi papá que me mandabas dinero cuando era mentira” Emiliano Aguilar

Tiempo después Ángela Aguilar le escribió porque quería conocer a su hija, Emiliano Aguilar estaba dispuesto a permitir que se vieran siempre y cuando fuera privado.

Sin embargo, Ángela Aguilar presuntamente quería que la fueran a ver en uno de los conciertos de Christian Nodal, algo que él no quiso aceptar.

Emiliano Aguilar destacó que debido a esta situación él cree que jamás se volvería a hablar con Ángela Aguilar.