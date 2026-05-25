La banda de heavy metal, System of a Down regresa a México con dos fechas en concierto para verles en el Estadio GNP Seguros de la CDMX este 27 y 28 de mayo.

Así que a los fans ya les tenemos los detalles del setlist y telonero para los conciertos del 27 y 28 de mayo de System of a Down en Estadio GNP Seguros:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: IDLES
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Concierto System of a Down
Concierto System of a Down (OCESA)

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de System of a Down en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de mayo

Este 27 y 28 de mayo llega en concierto la agrupación System of a Down al Estadio GNP Seguros esto como parte de la gira Wake Up! Stadium Tour 2026.

A lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de System of a Down en Estadio GNP Seguros sea el siguiente:

  1. Suite-Pee
  2. Chic ‘N’ Stu
  3. Prison Song
  4. Aerials
  5. Soldier Side - Intro
  6. B.Y.O.B.
  7. Genocidal Humanoidz
  8. Know
  9. Radio/Video
  10. Hypnotize
  11. ATWA
  12. Needles
  13. Bounce
  14. Suggestions
  15. P.L.U.C.K.
  16. Psycho
  17. Chop Suey!
  18. Lonely Day
  19. Lost in Hollywood
  20. Streamline
  21. Arto
  22. Holy Mountains
  23. I-E-A-I-A-I-O
  24. Toxicity
  25. Sugar