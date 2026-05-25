La banda de heavy metal, System of a Down regresa a México con dos fechas en concierto para verles en el Estadio GNP Seguros de la CDMX este 27 y 28 de mayo.

Así que a los fans ya les tenemos los detalles del setlist y telonero para los conciertos del 27 y 28 de mayo de System of a Down en Estadio GNP Seguros:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: IDLES

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto System of a Down (OCESA)

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de System of a Down en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de mayo

Este 27 y 28 de mayo llega en concierto la agrupación System of a Down al Estadio GNP Seguros esto como parte de la gira Wake Up! Stadium Tour 2026.

A lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de System of a Down en Estadio GNP Seguros sea el siguiente: