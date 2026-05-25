La banda de heavy metal, System of a Down regresa a México con dos fechas en concierto para verles en el Estadio GNP Seguros de la CDMX este 27 y 28 de mayo.
Así que a los fans ya les tenemos los detalles del setlist y telonero para los conciertos del 27 y 28 de mayo de System of a Down en Estadio GNP Seguros:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: IDLES
- Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de System of a Down en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de mayo
Este 27 y 28 de mayo llega en concierto la agrupación System of a Down al Estadio GNP Seguros esto como parte de la gira Wake Up! Stadium Tour 2026.
A lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de System of a Down en Estadio GNP Seguros sea el siguiente:
- Suite-Pee
- Chic ‘N’ Stu
- Prison Song
- Aerials
- Soldier Side - Intro
- B.Y.O.B.
- Genocidal Humanoidz
- Know
- Radio/Video
- Hypnotize
- ATWA
- Needles
- Bounce
- Suggestions
- P.L.U.C.K.
- Psycho
- Chop Suey!
- Lonely Day
- Lost in Hollywood
- Streamline
- Arto
- Holy Mountains
- I-E-A-I-A-I-O
- Toxicity
- Sugar