Emiliano Aguilar -de 32 años de edad- se presentará en Latin Billboard 2025 tras acusar de sabotaje a su familia famosa.

A inicios de octubre, Emiliano Aguilar acusó a “alguien” de impedir que se presentara en los Latin Billboard 2025 en Miami.

Emiliano Aguilar lo logra y estará en los Latin Billboard 2025

El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, compartió un video para confirmar que se presentará en los Latin Billboard 2025.

Emiliano Aguilar se mostró eufórico por su asistencia al evento, y agradeció a sus fans por pedir que se presentara en el evento.

“Les tengo una super buena noticia (…) ¿A dividen quién va ir a los Latin Billboards? Este vato, gracias a toda la raza que comentó ‘Que Emiliano vaya’” Emiliano Aguilar

El rapero reveló a inicios de octubre que alguien había movido sus influencias para evitar que asistiera al evento , pero al final sí acudirá.

“Voy a ir a los Latin Billboard y no pudieron. Ahorita estoy haciendo hashtag ‘No pudieron’ porque todos saben quiénes eran las personas que no querían que fuera y que me pudieron el pie, y me pudieron un obstáculo” Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar no ha sido directo y no ha mencionado el nombre de los culpables de sabotearlo.

Pero, muchos infieren que se trata de su propia familia, los Aguilar, quienes no querían que Emiliano Aguilar asistiera a los Latin Billaboard 2025.

Emiliano Aguilar arremete contra su tía Marcela Rubiales (Agencia México)

¿Emiliano Aguilar se encontrará con su familia en los Latin Billaboard 2025?

Emiliano Aguilar está más que listo para asistir a los Latin Billboard 2025, pero no ha mencionado si será parte de las presentaciones musicales.

Los Latin Billboard 2025 serán el 23 de octubre en Miami y se desconoce si la familia Aguilar asistirán al evento.

Hasta el momento se desconoce si Ángela Aguilar -de 22 años de edad- y su familia asistirán al evento.

Los cual podría traer tensión entre la cantante y Emiliano Aguilar, pues el rapero la habría señalado de intervenir para que no se presentara en los Latin Billboard 2025.

Los fans de Emiliano Aguilar infirieron que los responsables de sabotearlo eran Ángela Aguilar y Christian Nodal, de 26 años de edad.

Recordemos que Emiliano Aguilar exhibió una conversación con Christian Nodal, donde le reclamaba por hablar de su esposa.