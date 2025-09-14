“Yo nunca empiezo los problemas” fue la forma en que Emiliano Aguilar mandó un mensaje contra su hermano Leonardo Aguilar de 26 años de edad, luego de haberse burlado de él en un concierto.

El pleito entre la familia Aguilar y Emiliano Aguilar de 32 años de edad, no se detiene siendo que esta ocasión Leonardo Aguilar habría rebasado todo límite.

Emiliano Aguilar le dice “¡Ya bájale!” a su hermano Leonardo Aguilar tras una broma que le hizo

De que saliera Emiliano Aguilar a hablar de Christian Nodal, Ángela Aguilar y hasta su papá Pepe Aguilar, ahora su hermano Leonardo Aguilar se entrometió y la bomba estalló.

Mediante un video en Instagram, Emiliano Aguilar dijo estar enterado de que su hermano lo usó como broma en un concierto en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, y no le gustó nada.

“¡Ya bájale de huevos perro!”, le dijo Emiliano Aguilar a su hermano menor Leonardo Aguilar, asegurándole que “te meto una putiza” como la pelea del Canelo Álvarez contra Crawford.

“Ya vi lo que dijiste en el concierto enfrente de todo, bájale de huevos pendejo que ya sabes qué pedo conmigo güey. Yo no estoy jugando carnal, conmigo sí bájale de huevos perro”. Emiliano Aguilar, rapero.

Por otra parte, Emiliano Aguilar dijo que los dichos de su hermano eran la prueba de que “yo no empiezo ni madres. Yo nunca empiezo a cagar el palo de nada”.

Emiliano Aguilar, rapero. (@Emiliano Aguilar / Facebook)

Asimismo, le dijo que él sabía que su hermano Leonardo Aguilar “eres bien miedoso” por lo que le recomendó no meterse con él.

“No hagas eso, eso es ser culo, tú eres culo carnal (...) No me vuelvas a tirar en el escenario”. Emiliano Aguilar, rapero.

¿Qué dijo Leonardo Aguilar? Así se burló de Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar reaccionó a la broma que Leonardo Aguilar le hizo en el escenario, pero ¿qué pasó explícitamente? Esto hizo enojar al miembro distanciado de los Aguilar.

Durante un concierto de Leonardo Aguilar en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el hijo de Pepe Aguilar bromeó con la música que su hermano hace.

“Les voy a cantar un rap ¿están listos? No se confundan. Yo no soy ese Aguilar”. Leonardo Aguilar, cantante.

Leonardo Aguilar, cantante. (@LeonardoAguilarOficial)

Para suavizar la broma contra Emiliano Aguilar, el cantante dijo “yo adoro y amo con todo mi corazón”, asegurando que su hermano tiene su admiración por el trabajo que está haciendo.

“Me alegra su triunfo y su éxito en verdad se los juro (...) ¿Cómo no me va a alegrar que a cualquier Aguilar le vaya bien”. Leonardo Aguilar, cantante.

Aunque Leonardo Aguilar hasta pidió un aplauso para Emiliano Aguilar, el rapero no se lo tomó nada bien.