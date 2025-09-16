Emiliano Aguilar, de 32 años, volvió a causar polémica con un nuevo video compartido en redes sociales.

Esta vez, el blanco de sus críticas fue su tía Marcela Rubiales, de 71 años, quien se metió en el pleito que Emiliano Aguilar sostiene con su hermano Leonardo.

“Qué feo eres Emiliano, das vergüenza”: Así fue el mensaje con el que Marcecla Rubiales defendió a Leonardo Aguilar de su hermano mayor

Emiliano Aguilar cuestionó la intromisión de su tía y se dijo cansado de estar peleando, al reprochar que prácticamente todos sus parientes del lado de su papá, Pepe Aguilar, están en su contra.

Todo comenzó cuando Leonardo le lanzó una indirecta a Emiliano Aguilar durante un concierto.

“Les voy a cantar un rap, ¿están listos? No se confundan, yo no soy ese Aguilar...“ Leonardo Aguilar

La declaración provocó la furia de Emiliano Aguilar, quien no dudó en responder con amenazas y descalificaciones contra su hermano.

Marcela Rubiales, tía de ambos cantantes, salió en defensa de Leonardo, atacando al hijo mayor de Pepe Aguilar, con un mensaje en redes sociales.

“Qué feo eres Emiliano, das vergüenza”, inició señalando Marcela Rubiales, para luego afirmar que Leonardo no es un “cobarde”, pero sí, “un buen muchacho”.

Asimismo, Marcela Rubiales exhortó a su sobrino a enfocarse en su carrera y precisarle que si realmente quiere hacerle un homenaje a su abuelo, don Antonio Aguilar, no solo basta con cantar sus canciones.

“... crees que porque vas a cantar ‘Lamberto Quintero’ ya le haces homenaje a tu abuelito, hazle homenaje siendo una buena persona, agradecido, deja la amargura y el resentimiento que tienes ya cállate deja de hablar de tu familia has tu trabajo sube por ti mismo no por ellos no por el morbo no por el odio” Marcela Rubiales

Marcela Rubiales cerró su mensaje, advirtiéndole que ella también conoce “su historia”, para luego dedicarle unas palabras que incluso hicieron referencia a la mamá de Emiliano Aguilar:

“... yo conozco la historia y si quieres también nos agarramos a golpes o nos fumamos un cigarro de marihuana, ja, ja, ja. A ver si con eso te calmas, y como ya lo dije anteriormente Botellita de Jerez... ah! y también tengo una de vinagre por si se ofrece” Marcela Rubiales

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar arremete contra Emiliano Aguilar (Especial / Especial)

Emiliano Aguilar reconoce estar cansado de los ataques de su familia, pero asegura que no se va a dejar de nadie

Lejos de intimidarse, Emiliano se fue con todo, ahora contra su tía: “¿Para qué te metes? Ni vela en el entierro tienes”, dijo en un video publicado en Instagram.

Enseguida, el rapero dejó claro que nunca ha tenido una relación cercana con Marcela Rubiales.

“Yo creo que he hablado contigo 40 minutos en toda mi vida”, expuso, para luego llamarla “momia de Guanajuato” y acusarla de ser una “tía metiche” que solo busca protagonismo.

En otra parte del video, Emiliano Aguilar hizo evidente su hartazgo con la situación familiar que enfrenta:

“<b>Ya me cansé de estar peleando</b>… toda la familia contra mí: que mi apá, que su esposa, que mi hermano, que mi hermana, que mi tía, que ¿quién chingados más?… hasta el perro” Leonardo Aguilar

Pese a su evidente hartazgo, Emiliano Aguilar aseguró que no se va a dejar de nadie y si lo siguen atacando, él está dispuesto a responder.