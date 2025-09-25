Ha trascendido el encuentro que hubo entre Pepe Aguilar -de 57 años de edad- y una de las hijas de Emiliano Aguilar, quien sigue distanciado de su papá.

Fue en Ventaneando donde se mostraron las imágenes del momento y algunos de los detalles que surgieron entre las todavía presentes tensiones en la Dinastía Aguilar.

La foto de Pepe Aguilar con su nieta, hija de Emiliano Aguilar

De acuerdo con los presentadores del vespertino, la reunión familiar entre abuelo y nieta tuvo lugar en un restaurante que sigue sin ser identificado.

Del mismo modo, todo parece indicar que fue la madre de la pequeña quien se contactó con Pepe Aguilar para llevar a cabo lo que, para muchos, ya es un emotivo momento.

Pepe Aguilar (Agencia México)

Por lo que se puede apreciar en las imágenes que circulan en redes sociales, Pepe Aguilar sostiene a la pequeña mientras le enseña un objeto en su mano.

La menor, por su parte, sonríe y agarra el objeto a la par del cantante quien, hasta hace poco, se enteró que tenía dos nietas y no solo una.

En entrevistas anteriores Pepe Aguilar llegó a declarar que han pasado dos años en los que no ha tenido contacto con Emiliano Aguilar.

Aún así dijo siempre desearle lo mejor a su hijo pese no poder conocer a sus nietas. Situación que, evidentemente, acaba de cambiar.

Conforme a lo expuesto en Ventaneando, las hijas de Emiliano Aguilar son de madres diferentes, además de que ninguna de ellas vive con el hijo del cantante.

El distanciamiento entre Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar no impidió reunión entre abuelo e hija

Del mismo modo trascendió que Emiliano Aguilar se habría negado a que la menor conociera a su abuelo.

Los motivos son más que evidentes, ya que desde hace años ambos artistas no han tenido comunicación y, por si fuera poco, Emiliano Aguilar suele criticar al resto de la familia.

Hasta el momento, el hijo de Pepe Aguilar no ha emitido declaraciones al respecto del encuentro protagonizado por su hija.