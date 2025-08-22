¿Quién era Chema Quintero? Autoridades dieron a conocer que se trata de la otra víctima en el atentado en el que fue asesinado Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño.

Chema Quintero y Ernesto Barajas

La tarde del martes 19 de agosto, Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, fue asesinado en un ataque armado en Guadalajara, Jalisco, agresión en la que se reveló, murió otro hombre.

Sobre la identidad de la otra víctima en el atentado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco reveló días más tarde que se trata de Chema Quintero y acá te contamos lo que se sabe.

Escena del crimen del asesinato de Ernesto Barajas (Especial)

¿Quién era Chema Quintero? Identifican a la otra víctima en el atentado contra Ernesto Barajas

José María, Chema Quintero, fue la otra víctima mortal en el ataque que terminó con la vida de Ernesto Barajas ocurrido el 19 de agosto en Guadalajara, mientras recogían vehículos enviados desde Sinaloa.

De acuerdo con reportes, Chema Quintero no pertenecía al medio artístico, pero era compadre y colaborador cercano de Ernesto Barajas y era parte del equipo operativo del grupo Enigma Norteño.

El atentado ocurrió en una pensión de autos donde ambos fueron emboscados por sujetos armados, quienes dispararon una sola vez contra Chema Quintero, impacto por el cual perdió la vida en el sitio.

La FGE de Jalisco confirmó su identidad días después y detalló que la otra víctima del atentado estaba casado, tenía cuatro hijos y era originario de Culiacán, Sinaloa, según fuentes cercanas al grupo.

Cabe destacar que en el sitio, también resultó herida una joven de 18 años que trabajaba en el lugar, mientras las autoridades analizan videos del sistema Escudo Urbano C5 para identificar a los agresores.

Hasta el momento no se ha logrado la detención de ninguna persona, ni se ha confirmado el móvil del ataque contra Ernesto Barajas y Chema Quintero mientras continúa la investigación del atentado.

Chema Quintero con su pareja y Ernesto Barajas (Especial)

¿Quién era Chema Quintero? Despiden a la otra víctima en el atentado contra Ernesto Barajas

Chema Quintero fue despedido por familiares, amigos y colaboradores cercanos tras el atentado donde también murió Ernesto Barajas, el 19 de agosto en una pensión de autos en Guadalajara.

Aunque no era figura pública, Chema Quintero era compadre, amigo y parte del equipo operativo de Ernesto Barajas, con presencia constante en giras, eventos privados y logística de Enigma Norteño.

Mensajes publicados en redes sociales lo describen como leal, discreto y firme, además de ser padre de cuatro hijos, originario de Culiacán y colaborador cercano del entorno artístico del grupo.

De la misa forma, los allegados a la otra víctima en el atentado difundieron publicaciones en las que se muestran algunas imágenes del funeral realizado en Guadalajara junto a la familia Barajas.

Hasta ahora no hay comunicado oficial del grupo, pero los mensajes de despedida para Chema Quintero confirman que fue la otra víctima directa del ataque que se ejecutó en Jalisco.