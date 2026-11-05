Los HEAT Latin Music Awards 2026 celebran su edición especial Al Estilo Jalisco en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, reuniendo a los máximos exponentes de la industria hispana.

La ceremonia principal, programada para este 5 de noviembre, destaca por las múltiples nominaciones de artistas como Karol G y Bad Bunny, además de una gran variedad de presentaciones musicales en vivo.

Asimismo, el evento rinde homenaje a destacadas trayectorias musicales, reconociendo el legado de figuras como Olga Tañón, Piso 21 y Banda MS.

A continuación, te decimos dónde ver los Premios HEAT 2026 en vivo desde México.

Dónde ver los Premios HEAT 2026 en vivo desde México

La ceremonia de los HEAT Latin Music Awards 2026 se podrá seguir en vivo de forma gratuita a través de:

La plataforma digital oficial LosHeat.tv

JaliscoTV

Aplicación móvil oficial

¿Dónde ver los Premios HEAT 2026 en vivo? Horario en México (@lospremiosheat / Instagram )

En México, la transmisión iniciará a las 5:00 p.m. (17:00 horas) de este jueves 5 de noviembre de 2026, arrancando con la alfombra roja y la gala principal desde Puerto Vallarta, Jalisco.

Esta ceremonia marca el cierre de la Semana HEAT, un marco de actividades culturales y musicales celebrado desde el 31 de octubre.

La edición 2026 de los HEAT Latin Music Awards ha generado gran expectativa al celebrarse por primera vez en México bajo el concepto “Al Estilo Jalisco”, teniendo como sede el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

Está edición se destaca por la incorporación de trofeos Globo HEAT, diseñados de la mano de artesanos locales para integrar la cultura de Jalisco y México en la premiación.

Los HEAT Latin Music Awards 2026 reunirán a grandes artistas

Durante los HEAT Latin Music Awards 2026 se rendirá homenaje a destacadas figuras de la música latina, otorgando reconocimientos especiales a:

Gloria Trevi (Premio Artista Oro)

Olga Tañón

Don René Camacho (La Arrolladora Banda El Limón)

Piso 21

Banda MS

Los Ángeles Azules

El escenario recibe actuaciones de artistas como:

Ha*Ash

Edén Muñoz

Juan Magán

Luis Alfonso

Dayanara

Andreina Bravo

Paloma Morphy

Yo Soy Arango

Show especial que reúne a la agrupación peruana Grupo 5 junto a Olga Tañón

Karol G encabeza la lista de nominados con 10 candidaturas, seguida por Bad Bunny con 9, así como Shakira y Carlos Rivera con 7 menciones cada uno, dentro de 30 categorías votadas por el público.