Puerto Vallarta se convirtió en el punto de encuentro de la música latina con el showcase de los Premios HEAT 2026, una celebración que reunió a artistas de Colombia, República Dominicana, Ecuador y México.

Luis Alfonso, Eddy Herrera, Jessi Uribe, Mario Girón y Majo Aguilar fueron parte de la cartelera, mientras Juan Magán protagonizó uno de los momentos más destacados al recibir por sorpresa el reconocimiento como DJ del Año.

Showcase Premios HEAT 2026 en Puerto Vallarta (Prensa Heat)

La Arrolladora Banda El Limón cerró la noche rumbo a la gala principal de los Premios Heat 2026 del 5 de noviembre.

Premios Heat 2026: Luis Alfonso, Dayanara y Mario Girón encendieron Puerto Vallarta

La Explanada Vallarta en Puerto Vallarta, Jalisco, se convirtió el 3 de noviembre en el escenario del showcase de la Semana HEAT, organizado por los HEAT Latin Music Awards en alianza con la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco.

El espectáculo reunió a destacados exponentes de la música latina procedentes de cinco países, anticipando la gala principal de los Premios Heat 2026 programada para el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones.

El show dio inicio con la presentación del colombiano Luis Alfonso, ganador previo y nuevamente nominado en la categoría de Mejor Artista Región Popular.

Showcase Premios HEAT 2026 en Puerto Vallarta (Prensa Heat)

Le siguió el dominicano Eddy Herrera, distinguido como el “galán del merengue” y poseedor de dos candidaturas este año: Mejor Artista Tropical y Mejor Canción Viral por su éxito “Ajena”.

Showcase Premios HEAT 2026 en Puerto Vallarta (Prensa Heat)

La jornada continuó con Jessi Uribe, quien le puso voz al despecho estando nominado a Mejor Artista Región Popular.

Durante su entrevista en tarima, los conductores destacaron su trabajo junto a su pareja, la estrella colombiana Paola Jara —postulada en la misma categoría de Mejor Artista Región Popular.

Showcase Premios HEAT 2026 en Puerto Vallarta (Prensa Heat)

Por su parte, la cantante ecuatoriana Dayanara ofreció una sentida actuación respaldada por sus nominaciones en las categorías de Artista Revelación, Mejor Artista Región Andina y Mejor Artista Región Popular.

Showcase Premios HEAT 2026 en Puerto Vallarta (Prensa Heat)

Premios Heat 2026: Mario Majo Aguilar y La Arrolladora cerraron la noche por lo alto

La velada comenzó a escalar con la actuación de Mario Girón, ganador de La Academia 2024, quien interpretó las canciones “Jalisco”, “Me voy” y “Tuyo” al competir como Promesa Musical, mientras su club de fanáticos busca la victoria en Fandom del Año.

En representación de la música mexicana, Majo Aguilar deleitó a los asistentes con su sencillo “Vete”, respaldando sus nominaciones a Mejor Artista Región Norte y en la nueva categoría de Regional Mexicano.

Showcase Premios HEAT 2026 en Puerto Vallarta (Prensa Heat)

El cierre estuvo a cargo de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, agrupación nominada a Mejor Grupo o Banda y Regional Mexicano, cuyo fundador será honrado con el Premio Trayectoria HEAT por sus casi seis décadas de legado musical.