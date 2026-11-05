Carlos Bonavides recordó los últimos días de María Alicia Delgado: “Estaba sufriendo mucho (…) convivimos con ella prácticamente hasta el final”.

María Alicia Delgado murió cerca del medio día del 4 de noviembre, tras padecer cáncer de páncreas.

La actriz mantuvo oculta su enfermedad y se negaba a tomar tratamiento, por lo que el cáncer se extendió al hígado, estómago y riñón.

Carlos Bonavides recuerda cómo fueron los últimos días de María Alicia Delgado

María Alicia Delgado y Carlos Bonavides fueron amigos cercanos por más de 50 años, por lo que el actor estuvo junto a la actriz en sus últimos días.

Se van a cumplir 50 años de que nos conocemos y María Alicia era parte de nuestra familia, realmente María Alicia ya no pudo estar en su casa estuvo con nosotros y luego la llevamos al hospital. Carlos Bonavides

Carlos Bonavides (Instagram/@carlosbonavidesoficial)

Carlos Bonavides reveló que su relación con María Alicia Delgado era tan cercana, que estuvo viviendo en su casa una breve temporada y posteriormente la trasladaron a un hospital.

El actor detalló que María Alicia Delgado padecía cáncer y este se extendió por todo su cuerpo.

Hizo metástasis en todo su cuerpo (el cáncer) y afectó muchos órganos, estaba sufriendo mucho. Carlos Bonavides

Carlos Bonavides menciona que consideraba a María Alicia Delgado como una hermana y la actriz quería a su esposa e hijo como una hija y nieto.

María Alicia Delgado dejó protegido a su hijo con discapacidad

Carlos Bonavides reveló que María Alicia Delgado trató de proteger a su hijo, quien padece una discapacidad auditiva.

La actriz heredó todos sus bienes a su hijo Rafael Delgado: “Yo creo que lo dejó bien protegido”.

María Alicia Delgado, actriz y comediante (Especial )

El funeral de María Alicia Delgado se realizó en una capilla de la CDMX y actrices como Arleth Terán acudieron a darle el último adiós.

María Alicia Delgado era una destacada actriz y comediante, quien inició su carrera en programas infantiles como ‘Odisea Burbujas’ y es conocida por su trabajo junto a Eugenio Derbez, así como en telenovelas como “El Diario de Daniela”.