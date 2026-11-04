Juan Magán volvió a conquistar al público de los Premios Heat 2026, esta vez al llevarse el reconocimiento como DJ del Año gracias al voto directo de sus seguidores.

El productor español recibió la estatuilla durante una sorpresiva entrega en Puerto Vallarta, México, luego de subir al escenario para ofrecer una presentación en vivo. Emocionado por el galardón, el llamado “rey del electro latino” agradeció el cariño de sus fans y reconoció que alcanzar ese nivel de respaldo representa un sueño cumplido.

Farruko y Juan Magán en Premios HEAT 2026 desde Puerto Vallarta (@juanmagan)

Premios Heat 2026 reconocen al “Rey del Electro Latino”

Tras ofrecer una actuación en directo que dejó al público aclamando por más temas, los presentadores a cargo interrumpieron el programa para anunciar la entrega del galardón a Juan Magán como una sorpresa especial.

La victoria fue alcanzada mediante el voto directo de su audiencia y fanaticada, quienes han respaldado su carrera musical a lo largo de los años.

Al momento de entregarle el trofeo —el emblemático globo de oro de Premios Heat 2026—, se enfatizó su liderazgo indiscutible en la industria al proclamarlo nuevamente como el “rey del electro latino”.

El anuncio contó con palabras de reconocimiento transmitidas por personalidades de la radio internacional como Carmen Molina (la niña mimada de El Vacilón de la Mañana en La Mega Nueva York), además de menciones al director Arturo Sosa y a Enrique Sánchez Paluche.

Premios HEAT 2026 desde Puerto Vallarta (Elizabeth Flores)

Juan Magán “flipó” con el Premio Heat a DJ del Año

Al recibir la estatuilla en el escenario junto al conductor Moisés Sal, Juan Magán expresó su sorpresa y gratitud con las siguientes palabras:

“Son expresiones muy locales, pero estoy flipando, literal. Muchísimas gracias (...) pero sobre todo también a todos los que estáis aquí, que obviamente sois los primeros, y a la organización, que son unas máquinas y los quiero mucho”. Juan Magán

Juan Magán manifestó que alcanzar este nivel de afecto por parte de sus seguidores representa el cumplimiento de un sueño de toda la vida, sellando la noche del showcase de Premios Heat 2026 entre ovaciones del público asistente.