Tras la detención de Inés Gómez Mont por autoridades migratorias en Estados Unidos, el paradero de sus seis hijos se ha dividido entre dos países bajo circunstancias complejas.

Los cuatro hijos mayores que tuvo con su primer matrimonio ya regresaron a México para continuar con su educación, mientras que los dos menores permanecen en territorio estadounidense junto a su padre, Víctor Manuel Álvarez Puga.

La defensa legal de la conductora ha utilizado la separación familiar y la condición médica de una de sus niñas como argumentos centrales para buscar su liberación mediante un recurso de hábeas corpus.

Hijos de Inés Gómez Mont estarían en dos países diferentes tras su detención en Estados Unidos

Tras la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos por asuntos migratorios, la situación y ubicación de sus seis hijos biológicos se divide entre México y Estados Unidos.

Sale a la luz el paradero de los hijos de Inés Gómez Mont tras su detención (Agencia México )

Los cuatro hijos mayores (Inés y los trillizos Bruno, Javier y Diego) se encontrarían en México. Al ser fruto de su primer matrimonio con el empresario Javier Díaz Bravo, el cuidado y resguardo legal de los menores recae en su padre biológico.

Independientemente del litigio anterior en el que un tribunal mexicano le había restituido la patria potestad a Gómez Mont en julio de 2024.

De acuerdo con declaraciones de Enrique Artemio (allegado a la familia de Díaz Bravo), los niños están bajo resguardo en territorio mexicano y retomaron sus actividades escolares, tras registrar un retraso académico de dos a tres años.

Mientras que los dos hijos menores (Bosco y María), procreados junto a su actual esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, permanecen en Estados Unidos al cuidado de su padre, quien también enfrenta un proceso migratorio.

La defensa legal de la exconductora incluyó en un recurso de habeas corpus en Florida que la pequeña está recibiendo tratamiento médico, motivo con el que argumentan la necesidad de que la presentadora permanezca en Miami.

Por su parte el primogénito de Álvarez Puga (Víctor Manuel Jr. “Mayito”), a quien Gómez Mont considera un hijo más, su paradero preciso no ha sido confirmado de manera oficial.

¿Qué pasará con los hijos de Inés Gómez Mont en medio de su proceso legal?

El futuro y la custodia de los seis hijos biológicos de Inés Gómez Mont están ligados a la resolución de los procesos migratorios y penales que enfrentan sus padres en Estados Unidos y México.

Si se concreta la deportación de Gómez Mont a México sería aprehendida de inmediato por la FGR para responder por tres órdenes de captura por delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Álvarez Puga también enfrenta un expediente migratorio en EU (donde obtuvo libertad bajo fianza con rastreador geolocalizador) y solicitudes de extradición por parte del gobierno mexicano.

Si ambos padres terminan privados de la libertad o deportados, la autoridad judicial estadounidense o las leyes de tutela deberán determinar oficialmente a qué familiar se le concede la custodia legal de los dos pequeños.

Sale a la luz el paradero de los hijos de Inés Gómez Mont tras su detención (Agencia México )

Por el momento, la defensa de Inés Gómez Mont presentó un habeas corpus en Florida argumentando que su hija está bajo tratamiento médico en Miami y requiere del cuidado de su madre.

El juez federal Jeffrey T. Kuntz fijó como fecha límite el 4 de noviembre para que el ICE justifique legalmente la detención de la presentadora.

Asimismo, el juzgador rechazó la petición de la defensa para impedir que sea trasladada a otro centro migratorio si el Departamento de Justicia así lo determina.