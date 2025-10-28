Edén Muñoz es un cantante de regional mexicano que en octubre de 2025 fue prácticamente vetado como artista de Querétaro después de interpretar un narcocorrido durante un concierto.

Y aunque para muchos no necesita presentación, aquí algunos datos de Edén Muñoz.

¿Quién es Edén Muñoz?

Rodolfo Edén Muñoz Cantú es un cantante originario de Los Mochis, Sinaloa.

No solo es cofundador de Calibre 50, sino que como solista también ha alcanzado amplio reconocimiento y colaborado con artistas como:

Banda MS

Matisse

Yuridia

Fuerza Regida

Carlos Rivera

Junior H

Lalo Mora

Edén Muñoz, vocalista 'Calibre 50'. (@edenmunoz)

¿Cuántos años tiene Edén Muñoz?

Edén Muñoz nació el 25 de septiembre de 1990; actualmente el cantante tiene 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de Edén Muñoz?

Desde el 2018, Edén Muñoz está casado con la influencer Paloma Llanes.

Edén Muñoz (@edenmunoz / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Edén Muñoz?

De acuerdo con la astrología, Edén Muñoz nació bajo el signo de Libra.

¿Quiénes son los hijos de Edén Muñoz?

Edén Muñoz es padre de dos hijos, ambos fruto de su matrimonio con Paloma Llanes:

Emilio, nacido en 2018

Matías, nacido en 2021

Edén Muñoz y Paloma Llanes (Instagram @Palomallanesg)

¿Qué estudió Edén Muñoz?

Se sabe que Edén Muñoz estudió una carrera técnica en la preparatoria donde aprendió de programación básica y sistemas operativos.

Fue hasta después que dio el salto a la música y ahora es un famoso productor, músico y cantautor.

¿En qué ha trabajado Edén Muñoz?

Edén Muñoz ha trabajado como cantante, productor musical y compositor, especializándose en el género de regional mexicano.

El cantante ha sido solista, pero también ha sido parte de las bandas:

Calibre 50

Colmillo Norteño

Multan a Edén Muñoz por cantar narcocorridos en Querétaro

Edén Muñoz deberá pagar una multa tras interpretar un narcocorido en uno de sus conciertos en Querétaro.

Cabe destacar que la canción no formaba parte del repertorio que presentó antes de su concierto, por lo que incumplió su contrato previamente firmado.

Al respecto, el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera confirmó la multa del cantante.

Esto sumado al hecho de que podría no volver a presentarse en Querétaro.