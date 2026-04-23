Corona Capital 2026 ya anunció sus fechas en concierto para su regreso a una nueva edición del festival de música de la CDMX desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero con un cambio que dolerá a sus fans.

Ya que el Corona Capital 2026 tendrá lugar el fin de semana del 20, 21 y 22 de noviembre de este mismo año, pero no caerá en fin de semana feriado.

Por lo que será la primera vez que el festival de música no se empalme con el puente del feriado del Día de la Revolución Mexicana.

Cambio de fechas del Corona Capital 2026 debido a que el fin de semana feriado y previo está programado el concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros.

¿Quiénes vienen al Corona Capital 2026?

El cartel del Corona Capital 2026 sigue siendo un secreto para los fans, pues aún no se da a conocer.

Sin embargo, en redes sociales ya son varios los nombres de bandas y artistas que suenan para encabezar el cartel de conciertos del Corona Capital 2026.

Entre los nombres más sonados para encabezar el Corona Capital 2026 está la banda estadounidense The Strokes, misma que recientemente se presentó en Coachella 2026 y causó revuelo.

The Strokes (Internet)

Asimismo, se dice que Gorillaz junto a Damon Albarn podrían ser nuevamente headliner del Corona Capital 2026.

Asimismo, podría el Corona Capital 2026 tener por primera vez artistas del k-pop, pues entre rumores insiders aseguran que los surcoreanos de TOMORROW X TOGETHER serán parte del cartel del festival de música.

Tomorrow x Together (Tomorrow x Together)

Precios y preventa del Corona Capital 2026

Por ahora, el Corona Capital 2026 no ha dado a conocer los detalles de precios de boletos individuales y abonos, así como las fechas de preventa y venta general.

Te estaremos actualizando la información en cuanto se den a conocer, se espera que los detalles sean revelados en mayo próximo.