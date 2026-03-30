Es oficial ENHYPEN confirma concierto en México, siendo la primera vez que la agrupación surcoreano visite tierras aztecas.

Así que Engene presten atención que les tenemos todos los detalles de fecha, sede, boletos para el concierto de ENHYPEN en México:

Fecha: Sábado 11 de julio 2026

Sede: Sin revelarse

Hora: Sin precisarse

Telonero: Sin detalles

Preventa: Próximamente

Boletera: Aún se desconoce

Precio de boletos: Sin costos

En cuanto se actualice la información, te estaremos precisando los detalles restantes para el concierto de ENHYPEN en México.

ENHYPEN confirma concierto en México: fecha y sede listas, sin boletos aún (weverse )

Blood Saga World Tour de ENHYPEN llega a México

Al fin la boyband surcoreana ENHYPEN llegará por primera vez a México en concierto que ya emociona a los fans, esto como parte de la gira Blood Saga World Tour.

Gira de ENHYPEN que arrancará el próximo 1° de mayo en Seúl, Corea del Sur y concluirá el 14 de marzo de 2027 en Singapur, sin embargo asegura que más fechas se revelaran.

Además de México, la gira Blood Saga World Tour de ENHYPEN también tendrá fechas en:

Seoul — 1 de mayo de 2026 – 3 de mayo de 2026

São Paulo — 4 de julio de 2026

Lima — 8 de julio de 2026

Mexico City — 11 de julio de 2026

Dallas — 17 de julio de 2026 – 18 de julio de 2026

San Diego — 21 de julio de 2026

Tacoma — 26 de julio de 2026

Oakland — 28 de julio de 2026 – 29 de julio de 2026

Las Vegas — 1 de agosto de 2026

Macau — 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026

Tokyo — 1 de diciembre de 2026 – 2 de diciembre de 2026

Aichi — 26 de diciembre de 2026 – 27 de diciembre de 2026

Jakarta — 23 de enero de 2027

Fukuoka — 6 de febrero de 2027 – 7 de febrero de 2027

Osaka — 19 de febrero de 2027 – 20 de febrero de 2027

Milan — 24 de febrero de 2027

Paris — 27 de febrero de 2027

Amsterdam — 2 de marzo de 2027

Berlin — 5 de marzo de 2027

London — 9 de marzo de 2027

Singapore — 14 de marzo de 2027