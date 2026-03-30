ENHYPEN confirma concierto en México: fecha y sede listas, sin boletos aún

Es oficial ENHYPEN confirma concierto en México, siendo la primera vez que la agrupación surcoreano visite tierras aztecas.
Así que Engene presten atención que les tenemos todos los detalles de fecha, sede, boletos para el concierto de ENHYPEN en México:
- Fecha: Sábado 11 de julio 2026
- Sede: Sin revelarse
- Hora: Sin precisarse
- Telonero: Sin detalles
- Preventa: Próximamente
- Boletera: Aún se desconoce
- Precio de boletos: Sin costos
En cuanto se actualice la información, te estaremos precisando los detalles restantes para el concierto de ENHYPEN en México.
Blood Saga World Tour de ENHYPEN llega a México
Al fin la boyband surcoreana ENHYPEN llegará por primera vez a México en concierto que ya emociona a los fans, esto como parte de la gira Blood Saga World Tour.
Gira de ENHYPEN que arrancará el próximo 1° de mayo en Seúl, Corea del Sur y concluirá el 14 de marzo de 2027 en Singapur, sin embargo asegura que más fechas se revelaran.
Además de México, la gira Blood Saga World Tour de ENHYPEN también tendrá fechas en:
- Seoul — 1 de mayo de 2026 – 3 de mayo de 2026
- São Paulo — 4 de julio de 2026
- Lima — 8 de julio de 2026
- Mexico City — 11 de julio de 2026
- Dallas — 17 de julio de 2026 – 18 de julio de 2026
- San Diego — 21 de julio de 2026
- Tacoma — 26 de julio de 2026
- Oakland — 28 de julio de 2026 – 29 de julio de 2026
- Las Vegas — 1 de agosto de 2026
- Macau — 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026
- Tokyo — 1 de diciembre de 2026 – 2 de diciembre de 2026
- Aichi — 26 de diciembre de 2026 – 27 de diciembre de 2026
- Jakarta — 23 de enero de 2027
- Fukuoka — 6 de febrero de 2027 – 7 de febrero de 2027
- Osaka — 19 de febrero de 2027 – 20 de febrero de 2027
- Milan — 24 de febrero de 2027
- Paris — 27 de febrero de 2027
- Amsterdam — 2 de marzo de 2027
- Berlin — 5 de marzo de 2027
- London — 9 de marzo de 2027
- Singapore — 14 de marzo de 2027