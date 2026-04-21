El Estadio GNP Seguros estará recibiendo nuevamente a Grupo Firme en concierto con “La Última Peda” para la CDMX 2026.

Por lo que fans presten atención que a continuación ya les tenemos fecha, boletos y demás detalles para el concierto de “La Última Peda” en el Estadio GNP de Grupo Firme:

Fecha: Viernes 17 de julio de 2026

Sede: Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Venta Beyond: 27 de abril a las 9:00 am, con códigos

Preventa Priority: 28 de abril desde las 9:00 de la mañana, con códigos

Preventa Banamex: 29 de abril a partir de las 2:00 de la tarde

Venta General y taquillas del Estadio GNP Seguros: 30 de abril arrancando a las 2:00 pm

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Grupo Firme en CDMX 2026: fecha y boletos para “La Última Peda” en el Estadio GNP (OCESA)

“La Última Peda” de Grupo Firme regresa al Estadio GNP Seguros

Grupo Firme trae de regreso su gira “La Última Peda” al Estadio GNP Seguros para el deleite de los fans de la capital del país.

Para los tarjetahabientes Banamex, la venta de boletos tendrá 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex a partir de 3 mil pesos.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar del primer concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros.