Lila Downs tendrá un concierto en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Cumbias mi mundo”y estos son los precios, fecha y preventa de los boletos.

El concierto de Lila Downs será:

Fecha: domingo 1 de noviembre

Lugar: Auditorio Nacional

Preventa Banamex: jueves 23 de abril a las 11:00 am

Venta general: viernes 24 de abril a las 11:00 am

Lila Downs en el Auditorio Nacional: precio de los boletos

Como cada años, desde hace una década, Lila Downs ofrece un concierto en el Auditorio Nacional para celebrar el Día de Muertos.

La venta será a través de Ticketmaster, pero los precios estarán disponibles hasta la preventa.

Lila Downs en el Auditorio Nacional (X/@ocesa_total)

Tomando en cuenta los precios del año pasado, los boletos costarán entre 400 y 4 mil pesos más recargos.

El Auditorio Nacional se ubica en avenida Paseo de la Reforma, número 50 en la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Lila Downs dará su tradicional concierto de Día de Muertos en la CDMX

Desde hace varios años, Lila Downs tomó la tradición de dar un concierto a finales de octubre o inicios de noviembre en el Auditorio Nacional.

Estos conciertos no son con temática de Día de Muertos, pero se puede disfrutar de un ambiente tradicional con los éxitos de Lila Downs.

En abril de 2026, Lila Downs estrenó el sencillo “Por un mal amor”, una colaboración con Mariana Seoane y formará parte del repertorio del Auditorio Nacional este 1 de noviembre.