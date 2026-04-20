La banda de rock estadounidense, The Strokes sorprendió a su público, tras su última presentación en el festival Coachella 2026, al lanzar mensajes sobre Gaza e Irán en Coachella.

Al cantar “Oblivius”, tema de The Strokes en el que su letra pregunta “¿De qué lado estás?” mientras que en las pantallas aparecieron fotografías de personajes presuntamente silenciados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como su crítica contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y las acciones militares en Irán.

¿De qué lado estás?”: The Strokes lanzan mensaje sobre Gaza e Irán en Coachella (Amy Harris / Amy Harris/Invision/AP)

Este fue el mensaje sobre Gaza e Irán que The Strokes lanzó en Coachella

El sábado 18 de abril, durante su concierto en Coachella, la banda estadounidense, The Strokes causó polémica tras lanzar un duro mensaje en contra del gobierno de los Estados Unidos sobre Gaza e Irán.

“Estaba tentado de salir esta noche con una laptop y mostrarles a ustedes algunos de esos videos de LEGO de Irán. ¿Ustedes los vieron? Más hechos que las noticias locales. Pero los bajaron. YouTube o el Gobierno o lo que sea. Tierra de los libres, ¿verdad?”. Julian Casablancas, vocalista de The Strokes

Luego de que en pantallas, The Strokes mostrará un video con imágenes de los debombardeos, así como de los ataques aéreos recientes de Estados Unidos sobre Gaza e Irán.

Puntos claves en el que se remarco el mensaje de The Strokes sobre destrucción de universidades en Irán y la situación ante la tensión con Palestina.

Incluso, en las imágenes se pudo ver la frase “somos racistas orgullosos”, mientras Julian Casablancas cantaba: “¿De qué lado estás?”, frase de su canción “Oblivius”.

“¿De qué lado estás?”: The Strokes lanzan mensaje sobre Gaza e Irán en Coachella (Especial )

Todas las críticas que The Strokes lanzó en Coachella

The Strokes no sólo lanzó mensajes sobre Gaza e Irán en Coachella, pues la banda de rock tuvo varias críticas en contra del gobierno actual y hasta algunos del pasado de Estados Unidos.

Pues además de los mensajes sobre Gaza e Irán, The Strokes también señaló su crítica para el ICE y hasta de la CIA con la represión a personas y gobiernos silenciados por sus ideales.

Ya que The Strokes mostró referencia durante su concierto en Coachella de:

Gaza con imágenes debombardeos recientes de Estados Unidos Irán referencias sobre las acciones militares y las sanciones actuales. Martin Luther King Jr. con video del veredicto del juicio civil de 1999 en Memphis, en el que se determinó que el gobierno de Estados Unidos participó en una conspiración para su asesinato. Black Lives Matter (BLM): Video de las protestas de 2020 contra la brutalidad policial. CIA: Acusada de “ingeniería de regímenes”. Complejo Industrial-Militar: Se señaló el gasto de defensa estadounidense Salvador Allende, ex presidente de Chile): Bombardeo al Palacio de La Moneda en 1973 donde murió Jacobo Árbenz, ex presidente de Guatemala: Referencia al golpe de 1954 orquestado por la United Fruit Company y la CIA. Patrice Lumumba ex primer ministro de Congo: Imágenes sobre su asesinato en 1961. Mohammad Mosaddegh, ex primer ministro de Irán: Imágenes al golpe de 1953 por la nacionalización del petróleo. Jaime Roldós Aguilera, ex presidente de Ecuador: Imágenes por su muerte en un accidente aéreo en 1981, y la teorías de magnicidio. Omar Torrijos, líder militar de Panamá: Muerte en 1981 tras estrellarse su avión, se señala posible crimen político o atentado.