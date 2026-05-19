Corona Capital 2026 revela lineup con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes

El gran festival Corona Capital 2026 ha revelado el que será su lineup, destacando la presencia de icónicas bandas como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes.
Cabe recordar que el Corona Capital 2026 se llevará a cabo a lo largo de tres días, siendo estos el 20, 21 y 22 de noviembre.
Este será el lineup del Corona Capital 2026
Si tú eres de los miles que estaba esperando el lineup del Corona Capital 2026, te lo compartimos a continuación para que compres tus boletos y vea a tu banda favorita.
Para el viernes 20 de noviembre de 2026:
- Absolutely
- Anna Luna
- CMAT
- Chezile
- Chvrches
- Daniel Caesar
- Darianna Everett
- Durand Jones & The Indications
- FCUKERS
- Friko
- Gorillaz
- Grace Ives
- Hot Milk
- JMSN
- James Blake
- Model/Actriz
- Mumford & Sons
- Olive Jones
- Rip Magic
- Sofia Isella
- The Kooks
- Thee Sinseers
- Violet Grohl
- Yung Lean
Para el sábado 21 de noviembre:
- Baby Queen
- Balu Brigada
- BØRNS
- Dope Lemon
- Jordana
- MS*GLOOM
- Maisie Peters
- Militarie Gun
- Mother Mother
- New Constellations
- Peaches
- Pierce The Veil
- Princess Chelsea
- Quarters
- Rikas
- Sawyer Hill
- Stella
- Strawberry Guy
- The Hellp
- The Offspring
- Twenty One Pilots
- Underworld
- We Are Scientists
Y quienes cierran el evento el día domingo 22 de noviembre:
- Angine de Poitrine
- BUNT. (In The Round)
- Bad Suns
- Céline Dessberg
- Ela Minus
- Freak Slug
- Good Kid
- Johnny Marr
- Lil Yachty
- Lola Young
- Loyle Carner
- Manic Street Preachers
- Moyka
- Ninajirachi
- Purity Ring
- Ratboys
- Rev Run
- Roar
- Santigold
- The Black Crowes
- The Strokes
- The xx
- Tipling Rock
- Tricky
La preventa del evento se llevará a cabo mediante Ticketmaster el 26 mayo en punto de las 2:00 p.m., mientras que la venta general será a partir del 27 de mayo de 2026.