El gran festival Corona Capital 2026 ha revelado el que será su lineup, destacando la presencia de icónicas bandas como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes.

Cabe recordar que el Corona Capital 2026 se llevará a cabo a lo largo de tres días, siendo estos el 20, 21 y 22 de noviembre.

Este será el lineup del Corona Capital 2026

Si tú eres de los miles que estaba esperando el lineup del Corona Capital 2026, te lo compartimos a continuación para que compres tus boletos y vea a tu banda favorita.

Para el viernes 20 de noviembre de 2026:

Absolutely

Anna Luna

CMAT

Chezile

Chvrches

Daniel Caesar

Darianna Everett

Durand Jones & The Indications

FCUKERS

Friko

Gorillaz

Grace Ives

Hot Milk

JMSN

James Blake

Model/Actriz

Mumford & Sons

Olive Jones

Rip Magic

Sofia Isella

The Kooks

Thee Sinseers

Violet Grohl

Yung Lean

Para el sábado 21 de noviembre:

Baby Queen

Balu Brigada

BØRNS

Dope Lemon

Jordana

MS*GLOOM

Maisie Peters

Militarie Gun

Mother Mother

New Constellations

Peaches

Pierce The Veil

Princess Chelsea

Quarters

Rikas

Sawyer Hill

Stella

Strawberry Guy

The Hellp

The Offspring

Twenty One Pilots

Underworld

We Are Scientists

Y quienes cierran el evento el día domingo 22 de noviembre:

Angine de Poitrine

BUNT. (In The Round)

Bad Suns

Céline Dessberg

Ela Minus

Freak Slug

Good Kid

Johnny Marr

Lil Yachty

Lola Young

Loyle Carner

Manic Street Preachers

Moyka

Ninajirachi

Purity Ring

Ratboys

Rev Run

Roar

Santigold

The Black Crowes

The Strokes

The xx

Tipling Rock

Tricky

Corona Capital 2026 revela lineup con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes (Captura)

La preventa del evento se llevará a cabo mediante Ticketmaster el 26 mayo en punto de las 2:00 p.m., mientras que la venta general será a partir del 27 de mayo de 2026.