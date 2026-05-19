El gran festival Corona Capital 2026 ha revelado el que será su lineup, destacando la presencia de icónicas bandas como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes.

Cabe recordar que el Corona Capital 2026 se llevará a cabo a lo largo de tres días, siendo estos el 20, 21 y 22 de noviembre.

Este será el lineup del Corona Capital 2026

Si tú eres de los miles que estaba esperando el lineup del Corona Capital 2026, te lo compartimos a continuación para que compres tus boletos y vea a tu banda favorita.

Para el viernes 20 de noviembre de 2026:

  • Absolutely
  • Anna Luna
  • CMAT
  • Chezile
  • Chvrches
  • Daniel Caesar
  • Darianna Everett
  • Durand Jones & The Indications
  • FCUKERS
  • Friko
  • Gorillaz
  • Grace Ives
  • Hot Milk
  • JMSN
  • James Blake
  • Model/Actriz
  • Mumford & Sons
  • Olive Jones
  • Rip Magic
  • Sofia Isella
  • The Kooks
  • Thee Sinseers
  • Violet Grohl
  • Yung Lean

Para el sábado 21 de noviembre:

  • Baby Queen
  • Balu Brigada
  • BØRNS
  • Dope Lemon
  • Jordana
  • MS*GLOOM
  • Maisie Peters
  • Militarie Gun
  • Mother Mother
  • New Constellations
  • Peaches
  • Pierce The Veil
  • Princess Chelsea
  • Quarters
  • Rikas
  • Sawyer Hill
  • Stella
  • Strawberry Guy
  • The Hellp
  • The Offspring
  • Twenty One Pilots
  • Underworld
  • We Are Scientists

Y quienes cierran el evento el día domingo 22 de noviembre:

  • Angine de Poitrine
  • BUNT. (In The Round)
  • Bad Suns
  • Céline Dessberg
  • Ela Minus
  • Freak Slug
  • Good Kid
  • Johnny Marr
  • Lil Yachty
  • Lola Young
  • Loyle Carner
  • Manic Street Preachers
  • Moyka
  • Ninajirachi
  • Purity Ring
  • Ratboys
  • Rev Run
  • Roar
  • Santigold
  • The Black Crowes
  • The Strokes
  • The xx
  • Tipling Rock
  • Tricky
Corona Capital 2026 revela lineup con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes
Corona Capital 2026 revela lineup con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes (Captura)

La preventa del evento se llevará a cabo mediante Ticketmaster el 26 mayo en punto de las 2:00 p.m., mientras que la venta general será a partir del 27 de mayo de 2026.