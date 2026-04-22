Como parte de su gira “Vidas semipreciosas”, el cantautor español Nacho Vegas ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Este es el regreso de Nacho Vegas a México. El cantante, de 51 años de edad, fue parte del Vive Latino 2026. Los detalles:

Fecha del concierto: 26 de noviembre de 2026

Sede: Teatro Metropólitan

Hora: 8:00 de la noche

Boletera: Ticketmaster

Preventa Banamex : 23 de abril a partir de las 11 de la mañana

Venga general: 24 de abril a partir de las 11 de la mañana

Precio de los boletos: El costo de los accesos dependerá de la sección

Cabe mencionar que los costos aún no se han publicado; sin embargo, se rumora que estos rondarán entre los 650 a 2 mil 100 pesos aproximadamente.

Nacho Vegas ofrecerá un concierto en Teatro Metropólitan (@ocesa)

Nacho Vegas ofrecerá dos conciertos en México

En su visita a México, Nacho Vegas ofrecerá un concierto en la ciudad, pero también en el estado de Guadalajara.

Tras su paso por el Teatro Metropólitan, Nacho Vegas deleitará a su público con éxitos como “El ángel Simón”, “Días extraños”, “El tiempo de las cerezas”, “El Don de la Ternura”, en la Sala 3 del Conjunto Santander.

Mediante sus redes sociales, el propio ha comenzado a difundir la información de sus presentaciones, por lo que sus fans están reaccionando de la mejor manera.