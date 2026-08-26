Nepal registró una riada ha dejado muertos, desaparecidos, heridos y daños materiales, pero ¿qué es una riada?

El incremento repentino en el cause del río Bhote Koshi ha dejado cerca de 100 muertos y cientos de desaparecidos.

La riada habría sido provocada por un derrumbe que impactó en el cause del mencionado río a partir de un sismo magnitud 4.4.

¿Qué es una riada?

Una riada es fenómeno natural que se caracteriza por una creciente violenta y súbita de agua, la cual por sus características arrastra grandes cantidades de lodo, piedras, árboles y escombros.

El aumento repentino de agua en ríos y arroyos puede generar destrucción debido a la magnitud de agua que supera el cauce que puede contener.

Un riada puede formarse a partir de lluvias intensas, deshielos o como en este caso el deslizamiento de tierra.

Zonas en las que puede ocurrir una riada como la de Nepal

Las zonas vulnerables en las que pueden ocurrir riadas son en donde hay montañas, barrancas, laderas o cualquier otro terreno inclinado.

En este tipo de terrenos es común que existan ríos y arroyos en los cuales pueden ocurrir crecientes repentinas aunque no llueva ahí sino en zonas más altas.

La riada de Nepal ocurrió al norte del país cerca de la frontera con China con alrededor de 100 muertos y cientos de desaparecidos.