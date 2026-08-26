La riada en la frontera entre China y Nepal ha dejado escalofriantes videos no solo por la devastación que generó y la cantidad de muertos, sino por su magnitud.

Una riada es una creciente de agua que arrastra agua y lodo por encima de las capacidades del rio o arroyo por el que pasa, pero en el caso de la de Nepal incluso arrasó con edificios, estacionamientos, viviendas y más.

La capacidad mayúscula de la riada en la frontera de Nepal y China refleja su dimensión en en las cifras que siguen siguen y hasta ahora reportan 160 muertos y 70 desaparecidos.

Videos muestran cómo riada en Nepal arrastra poblaciones y centros de trabajo

Una riada es una creciente de agua, lodo y escombros sobre un río o arrollo, pero en esta ocasión ha arrastrado parte de poblaciones y centros de trabajo.

Los videos de la riada en Nepal muestras cómo se levó consigo grandes edificios, destruyó estacionamientos, arrastró vehículos pesados de carga, autobuses y más.

En los videos se vio correr a trabajadores, quienes se veía diminutos ante la cantidad de agua que chocaba por las paredes se las montañas antes de cubrir las construcciones.

Videos de riada en Nepal muestran arrastre de lleva puentes y personas

En otros videos se ve cómo la riada se lleva varios puentes y empuja con fuerza casas edificios a la orilla del río.

Algunas personas se quedaron grabando mientras otras intentan bajar de sus azoteas para ir a zonas altas.

Otros nepalíes intentaron huir en motos pero aún así fueron alcanzados, algunos más subieron a montañas empinadas pero no en todos los casos lograron resguardarse.