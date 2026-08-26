La exesposa de Pablo Lyle, Ana Araujo, reveló cómo sus hijos han afrontado los años que el actor lleva en prisión y su posible libertad.

Durante una entrevista, Ana Araujo explicó que Aranza y Mauro han crecido mientras mantienen sus actividades cotidianas y comunicación con su padre mediante recursos tecnológicos.

La también expareja de Pablo Lyle señaló que los menores continúan con sus estudios, actividades deportivas y vida cotidiana, aunque naturalmente existen momentos en que extrañan al actor.

¿Cómo es actualmente la relación entre Ana Araujo y Pablo Lyle?

Ana Araujo explicó que actualmente su comunicación con Pablo Lyle está enfocada principalmente en el bienestar de sus hijos y ocurre mediante herramientas digitales.

Los menores de edad utilizan tablets y correo electrónico para mantenerse en contacto con su padre, además de compartir fotografías y videos de momentos importantes.

Ana Araujo y sus hijos (Instagram/@anaaraujof)

Aranza tiene actualmente 16 años, mientras Mauro tiene 12, por lo que ambos han crecido durante los años que su padre permanece privado de libertad.

Araujo también explicó que sus hijos han aprendido a desenvolverse con mayor independencia, al grado de que Mauro recientemente acudió solo a visitar a su padre.

La relación entre Ana Araujo y Pablo Lyle cambió con los años. Aunque permaneció cerca durante buena parte del proceso judicial, posteriormente ambos decidieron continuar caminos separados.

En 2021, Ana Araujo publicó un mensaje en Instagram donde expresó que su amor por Lyle se había transformado y se sentía más real.

Meses después surgieron versiones sobre una separación y, en junio de 2022, Ana Araujo se refirió públicamente a Lyle como su “exesposo”.

La separación ocurrió después de 8 años de matrimonio, aunque ambos continuaron coordinándose como padres para acompañar a sus hijos durante el proceso.

Ana Araujo posteriormente explicó que, después del incidente de tránsito protagonizado por Pablo Lyle, decidió hacer equipo con él para sacar adelante a su familia.