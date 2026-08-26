Tim Curry fue un polifacético actor, comediante, cantante y actor de voz británico que murió a los 80 años en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria, Tim Curry sobresalió por su versatilidad para encarnar villanos y personajes excéntricos, tales como el payaso Pennywise en la miniserie It y el Dr. Frank-N-Furter en el fenómeno de culto The Rocky Horror Picture Show.

Además de sus logros en el cine y la televisión, Tim Curry tuvo una exitosa carrera en Broadway, un prolífico trabajo como actor de voz e incursionó en la música con varios álbumes de estudio.

¿Quién fue Tim Curry, actor y comediante británico?

Timothy James “Tim” Curry fue un aclamado actor, comediante, cantante y actor de voz británico.

Tim Curry, actor y comediante británico (@officialtimcurry / Instagram )

Reconocido a nivel mundial por su extraordinaria versatilidad y su asombrosa capacidad para encarnar a personajes extravagantes, sumamente teatrales y villanos memorables.

Tim Curry nació el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra, y murió el 25 de agosto de 2026 en su casa de Los Ángeles, California.

Su infancia estuvo marcada por constantes mudanzas debido al trabajo de su padre, un capellán de la Marina Real británica que falleció cuando Tim tenía tan solo 12 años, dejándolo con un profundo sentimiento de soledad que posteriormente canalizaría en su arte.

En julio de 2012, Curry sufrió un grave accidente cerebrovascular (ACV) que afectó de forma irreversible su movilidad física.

Desde entonces, dependió del uso de una silla de ruedas; no obstante, afrontó su nueva realidad con una admirable resiliencia y una actitud positiva, ayudado por su característico sentido del humor.

Continuó trabajando activamente como actor de voz, asistió a convenciones para encontrarse con sus apasionados fanáticos y en 2025 lanzó su libro autobiográfico titulado Vagabond: A Memoir, donde relató su inspiradora historia de vida.

¿Cuántos años tenía Tim Curry, actor y comediante británico?

Tim Curry murió a los 80 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Tim Curry, actor y comediante británico?

Tim Curry mantuvo siempre una postura muy reservada sobre su vida personal y sentimental.

Su Sitio Oficial de Tim Curry confirma que nunca contrajo matrimonio.

¿Qué signo zodiacal fue Tim Curry, actor y comediante británico?

Tim Curry fue del signo zodiacal Aries, pues nació un 19 de abril de 1946.

Tim Curry, actor y comediante británico (@officialtimcurry / Instagram )

¿Cuántos hijos tenía Tim Curry, actor y comediante británico?

Tim Curry no tuvo hijos.

¿Qué estudió Tim Curry, actor y comediante británico?

Tim Curry estudió Teatro e Inglés en la Universidad de Birmingham entre 1965 y 1968.

El actor ha comentado en varias ocasiones que asistía muy poco a clase, pues prefería participar en actividades extracurriculares y obras de teatro.

¿En qué trabajó Tim Curry, actor y comediante británico?

A lo largo de sus más de cinco décadas de exitosa trayectoria en cine, teatro, televisión y doblaje, Tim Curry dejó una marca imborrable en la cultura popular.

El Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show (1975), fue el papel que lo catapultó al estrellato y lo convirtió en un ícono de la cultura pop y de culto.

Tim Curry, actor y comediante británico (@officialtimcurry / Instagram )

Tim Curry dio vida a este excéntrico científico loco y travesti con un sofisticado acento inglés, un rol que originalmente interpretó en los escenarios teatrales de Londres y Los Ángeles antes de llevarlo a la gran pantalla.

Pennywise en la miniserie It (1990), Curry atemorizó a toda una generación al interpretar a la primera encarnación en pantalla del temible payaso asesino de Stephen King.

Su actuación destacó por su inquietante voz, sus gesticulaciones y su capacidad para alternar entre una falsa amabilidad y una presencia profundamente amenazante.

En su autobiografía reveló que detestaba a los payasos y que por ello el papel le supuso dudas y no fue una experiencia placentera de filmar.

Tim Curry encarnó al imponente Señor de las Tinieblas (Darkness) en la cinta de fantasía Legend (1985) de Ridley Scott, al elocuente mayordomo Wadsworth en la comedia de misterio Clue (1985).

Al desconfiado conserje del Hotel Plaza en Home Alone 2: Lost in New York (1992), al manipulador Cardenal Richelieu en The Three Musketeers (1993) y al carismático pirata Long John Silver en Muppet Treasure Island (1996) junto a las marionetas de Jim Henson.

Tim Curry comenzó su carrera profesional en los escenarios del West End de Londres participando en la producción original del musical Hair en 1968.

A lo largo de los años, su inmenso talento teatral en Broadway y el West End le valió tres nominaciones a los Premios Tony:

Como mejor actor principal en una obra de teatro por interpretar a Wolfgang Amadeus Mozart en la icónica producción de Amadeus (1980), compartiendo escenario con Ian McKellen. Como mejor actor en un musical por su rol de Alan Swann en My Favorite Year (1992). Por su papel del Rey Arturo en el exitoso musical cómico de Monty Python, Spamalot (2005), papel por el que también recibió una nominación a los prestigiosos Premios Laurence Olivier en el West End de Londres.

Dotado de una voz sumamente expresiva y prodigiosa, se convirtió en uno de los actores de doblaje más solicitados de la industria.

Ganó un Premio Daytime Emmy en 1991 por su papel como el Capitán Garfio en la serie animada Peter Pan and the Pirates.

También prestó su inolvidable voz a Nigel Thornberry en la serie animada de Nickelodeon The Wild Thornberrys y a Darth Sidious / Chancellor Palpatine en la serie Star Wars: The Clone Wars.

Asimismo, exploró con éxito la música rock lanzando tres álbumes de estudio como solista: Read My Lips (1978), Fearless (1979) -que incluyó su éxito “I Do the Rock”- y Simplicity (1981).