Claudia Sheinbaum recordó en su conferencia del 26 de agosto que Ricardo Salinas Pliego adquirió Imevisión en 1993 con un préstamo de Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente Carlos Salinas.

“Canal 7 y canal 13 eran del Estado mexicano y se deciden vender…¿Quién las compra? Salinas Pliego. ¿Cómo las compra? con un préstamo del hermano del presidente que luego estuvo preso” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México señaló que “nunca se supo bien” el origen de esos recursos, lo que marcó irregularidades en la privatización de los canales 7 y 13, hoy TV Azteca.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum subrayó que la operación se realizó bajo la premisa de un México “rico”, pero derivó en una de las peores crisis económicas del país.

Sheinbaum recuerda irregularidades en compra de Imevisión a Salinas Pliego

Claudia Sheinbaum recordó que la compra de Imevisión por parte de Salinas Pliego se llevó a cabo con irregularidades, pues “nunca se supo bien” de dónde venían los recursos del préstamo que le hizo Raúl Salinas de Gortari.

“Nunca quedó muy claro cómo fue que se dieron esas ventas. Hay una en particular que vale la pena mencionar que es TV Azteca porque Imevisión eran las televisoras del Estado mexicano” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En 1993 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari abrió una licitación para la venta de los canales 7 y 13 que ahora forman parte de TV Azteca donde Ricardo Salinas Pliego ganó la compra.

El empresario fue quien presentó la propuesta más alta para la compra por entre 643 y 645 millones de dólares.

Sin embargo, para poder completar el fondo de inversión inicial, Salinas Pliego recibió un préstamo de alrededor de 29.8 millones de dólares de Raúl Salinas.

La presidenta resaltó que la privatización de las empresas del Estado como Imevisión se realizó bajo la premisa de que México se estaba volviendo un ”país rico”.

Sin embargo, al término del gobierno de Carlos Salinas de Gortari inició “una de las peores crisis económicas del país”.

En 2003, Raúl Salinas de Gortari inició un juicio civil contra Ricardo Salinas Pliego a través del despacho Collado y Asociados para el reconocimiento de la deuda y recuperar los 29.8 millones de dólares que le prestó para comprar Imevisión.

El 26 de marzo de 2025 Salinas Pliego reconoció el préstamo, pero aclaró, desde su cuenta en X, que ya liquidó la deuda con el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.