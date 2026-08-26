FC Barcelona vs Athletic Club juegan en la pendiente Jornada 1 de LaLiga. Jueves 27 de agosto de 2026 a las 13 horas por SKY Sports.

Partido: FC Barcelona vs Athletic Club

Fase: Jornada 1

Torneo: LaLiga

Fecha: Jueves 27 de agosto de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona vs Athletic Club: Día para ver el partido de la Jornada 1 de LaLiga

FC Barcelona vs Athletic Club se verán las caras el jueves 27 de agosto en partido correspondiente a la pendiente Jornada 1 de LaLiga.

FC Barcelona vs Athletic Club: Hora para ver el partido de Jornada 1 de LaLiga

El FC Barcelona vs Athletic Club de la Jornada 1 de LaLiga será a las 13 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Spotify Camp Nou.

FC Barcelona vs Athletic Club: Canal para ver el partido de la Jornada 1 de LaLiga

El FC Barcelona vs Athletic Club, partido de la Jornada 1 de LaLiga, se transmitirá por la plataforma de SKY Sports.

Partido: FC Barcelona vs Athletic Club

Fase: Jornada 1

Torneo: LaLiga

Fecha: Jueves 27 de agosto de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Athletic Club a la pendiente Jornada 1 de LaLiga?

FC Barcelona disputará la pendiente Jornada 1, luego de enfrentar al Elche en la Jornada 2.

Athtletic Club, por su parte, perdió 3-1 contra el Sevilla en la Jornada 2 de LaLiga.