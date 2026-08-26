Triciclo Circus Band cancela su concierto en el Pabellón Oeste, el cual se realizaría el 5 de septiembre; esta será la modalidad de reembolso.

Ocesa compartió un comunicado el 26 de agosto para conformar la cancelación del concierto de Triciclo Circus Band, pero no revelaron el motivo y solo expresaron que había sido por “causas de fuerza mayor”.

Quienes hayan comprado los boletos para el concierto de Triciclo Circus Band en Pabellón Oeste con tarjeta, el momento será reembolsado automáticamente.

Triciclo Circus Band cancela su concierto en el Pabellón Oeste en el Palacio de los Deportes

Ocesa reveló que por causa de fuerza mayor se había cancelado el concierto de Triciclo Circus Band, el cual estaba programado para el sábado 5 de septiembre.

“Informamos al público que por causas de fuerza mayor, el concierto de Triciclo Circus Band programado para el próximo 5 de septiembre en el Pabellón Oeste no se llevará a cabo” Ocesa

Hasta el momento, Triciclo Circus Band no ha revelado el motivo que los llevó a cancelar su presentación en el Pabellón del Palacio de los Deportes.

Según revelaron algunos fans, los boletos para el concierto de Triciclo Circus Band se dejaron de vender desde el lunes 24 de agosto.

Triciclo Circus Band cancela su concierto en Pabellón Oeste (X/@ocesa_total)

Triciclo Circus Band: Así será el reembolso de los boletos para el Pabellón Oeste

Ocesa explicó que el reembolso de los boletos para el concierto de Triciclo Circus Band en el Pabellón Oeste serán reembolsados automáticamente.

Quienes compraron los boletos con tarjeta bancaria verán reflejado el monto automáticamente en su cuenta; el tiempo de devolución depende de la institución bancaria.

Si adquiriste los boletos en taquillas o puntos de venta Ticketmaster, podrás solicitar el reembolso a partir de 1 de septiembre en el mismo lugar de compra.

Cualquier duda puede ser consultada en las políticas de reembolso de Ticketmaster, las cuales están disponibles en su página oficial.

Por otro lado, la siguiente opresentación de Triciclo Circus Band será en el Bazar de Bandas de Vans Warped México City el 15 de septiembre en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.