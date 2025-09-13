El cantante mexicano de 28 años de edad, Jesús Roberto Laija García, mejor conocido como Tito Double P llega en concierto al Palacio de los Deportes este 13 y 14 de septiembre.

A continuación lo que necesitas saber del setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Tito Double P en el Palacio de los Deportes del 13 y 14 de septiembre y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas 13 de septiembre: 6:00 de la tarde

Hora: 8:00 de la noche en punto

Apertura de puertas 14 de septiembre: 5:00 de la tarde

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: 32 temas en vivo aproximadamente

Posible setlist de canciones para los conciertos de Tito Double P en el Palacio de los Deportes del 13 y 14 de septiembre

Los corridos tumbados de Tito Double P llegan al Palacio de los Deportes este 13 y 14 de septiembre en concierto.

Esto como parte de la gira de conciertos ¡Ay Mama! Tour 2025 de Tito Double P en el que deleitará a sus fans en la CDMX.

Y por lo que se espera que los posibles temas del setlist de canciones para los conciertos de Tito Double P en el Palacio de los Deportes sean: