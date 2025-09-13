El cantante mexicano de 28 años de edad, Jesús Roberto Laija García, mejor conocido como Tito Double P llega en concierto al Palacio de los Deportes este 13 y 14 de septiembre.
Concierto de Tito Double P en el Palacio de los Deportes del que ya te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero.
Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Tito Double P en el Palacio de los Deportes del 13 y 14 de septiembre
A continuación lo que necesitas saber del setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Tito Double P en el Palacio de los Deportes del 13 y 14 de septiembre y no te pierdas de nada:
- Apertura de puertas 13 de septiembre: 6:00 de la tarde
- Hora: 8:00 de la noche en punto
- Apertura de puertas 14 de septiembre: 5:00 de la tarde
- Hora: 7:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin invitado previo
- Setlist de canciones: 32 temas en vivo aproximadamente
Posible setlist de canciones para los conciertos de Tito Double P en el Palacio de los Deportes del 13 y 14 de septiembre
Los corridos tumbados de Tito Double P llegan al Palacio de los Deportes este 13 y 14 de septiembre en concierto.
Esto como parte de la gira de conciertos ¡Ay Mama! Tour 2025 de Tito Double P en el que deleitará a sus fans en la CDMX.
Y por lo que se espera que los posibles temas del setlist de canciones para los conciertos de Tito Double P en el Palacio de los Deportes sean:
- “Gavilán II”
- “Belanova”
- “Maravilla”
- “Rubicon”
- “5-7”
- “Mr Internacional”
- “Mami”
- “Nadie”
- “Sin Tanto Royo”
- “Primo”
- “7 días”
- “La People”
- “El Precio de la Soledad”
- “Fuentes de Ortiz”
- “Tu Si”
- “Ay Mamá”
- “Rosones”
- “Chino”
- “Si no quieres no”
- “Loco”
- “Linda”
- “Deltas”
- “Dembow Bélico”
- “Blanca Rosita y María”
- “La Troka”
- “No Tengas Miedo”
- “Escápate”
- “Dos Días”
- “Los Cuadros”
- “Nadie x2”
- “La People II”
- “El Lokeron”