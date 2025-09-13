El cantante mexicano de 28 años de edad, Jesús Roberto Laija García, mejor conocido como Tito Double P llega en concierto al Palacio de los Deportes este 13 y 14 de septiembre.

Concierto de Tito Double P en el Palacio de los Deportes del que ya te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero.

Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Tito Double P en el Palacio de los Deportes del 13 y 14 de septiembre

A continuación lo que necesitas saber del setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Tito Double P en el Palacio de los Deportes del 13 y 14 de septiembre y no te pierdas de nada:

  • Apertura de puertas 13 de septiembre: 6:00 de la tarde
  • Hora: 8:00 de la noche en punto
  • Apertura de puertas 14 de septiembre: 5:00 de la tarde
  • Hora: 7:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin invitado previo
  • Setlist de canciones: 32 temas en vivo aproximadamente
Tito Double P
Tito Double P (Tito Double P Instgaram @titodoublep)

Posible setlist de canciones para los conciertos de Tito Double P en el Palacio de los Deportes del 13 y 14 de septiembre

Los corridos tumbados de Tito Double P llegan al Palacio de los Deportes este 13 y 14 de septiembre en concierto.

Esto como parte de la gira de conciertos ¡Ay Mama! Tour 2025 de Tito Double P en el que deleitará a sus fans en la CDMX.

Y por lo que se espera que los posibles temas del setlist de canciones para los conciertos de Tito Double P en el Palacio de los Deportes sean:

  1. “Gavilán II”
  2. “Belanova”
  3. “Maravilla”
  4. “Rubicon”
  5. “5-7”
  6. “Mr Internacional”
  7. “Mami”
  8. “Nadie”
  9. “Sin Tanto Royo”
  10. “Primo”
  11. “7 días”
  12. “La People”
  13. “El Precio de la Soledad”
  14. “Fuentes de Ortiz”
  15. “Tu Si”
  16. “Ay Mamá”
  17. “Rosones”
  18. “Chino”
  19. “Si no quieres no”
  20. “Loco”
  21. “Linda”
  22. “Deltas”
  23. “Dembow Bélico”
  24. “Blanca Rosita y María”
  25. “La Troka”
  26. “No Tengas Miedo”
  27. “Escápate”
  28. “Dos Días”
  29. “Los Cuadros”
  30. “Nadie x2”
  31. “La People II”
  32. “El Lokeron”