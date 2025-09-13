Este 13 y 14 de septiembre llega al Palacio de los Deportes en concierto el cantante mexicano de 28 años de edad, Jesús Roberto Laija García, mejor conocido como Tito Double P.

Así que prepararé para disfrutar de Tito Double P en el Palacio de los Deportes con el horario y hora en la que terminan los conciertos del 13 y 14 de septiembre.

Horario y hora en la que terminan los conciertos de Tito Double P en el Palacio de los Deportes del 13 y 14 de septiembre

Tu llegada y salida de los conciertos de Tito Double P en el Palacio de los Deportes del 13 y 14 de septiembre son importante, así que toma en cuenta los detalles de horario y hora en la que terminan:

Apertura de puertas 13 de septiembre: 6:00 de la tarde

Hora: 8:00 de la noche en punto

Apertura de puertas 14 de septiembre: 5:00 de la tarde

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: 32 temas en vivo aproximadamente

Duración: 2:00 de música en vivo

Hora en la que terminan: Alrededor de entre las 9:00 y 10:00 de la noche.

Tito Double P (@titodoublep / Instagram)

Tito Double P llega al Palacio de los Deportes este 13 y 14 de septiembre en concierto

¡Ay Mama! Tour 2025 de Tito Double P llega en concierto este 13 y 14 de septiembre al Palacio de los Deportes de la CDMX.

Conciertos de Tito Double P que prometen ser un recorrido musical con sus mejores éxitos en el género de los corridos tumbados.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.