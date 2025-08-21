Los Pericos, agrupación argentina de reggae, llegan a la CDMX para ofrecer un increíble concierto en Teatro Metropólitan.
Si asistirás a su esperado show, te compartimos el setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Los Pericos del 22 de agosto en la capital.
Setlist de canciones para el concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan
Los Pericos harán vibrar el escenario del Teatro Metropólitan el viernes 22 de agosto. A continuación, te dejamos el setlist de canciones:
- La hiena
- Hace lo que quieras
- Nada que perder
- Complicado y aturdido
- Jamaicas reggae
- Inmortal
- Lindo día
- La mirada
- Todos los hacen
- Bajo la lluvia
- Boulevard
- Anónimos
- Trátame Suavemente
- Melate
- Parate y mira
- Soledad
- Días de sol
- Mucha experiencia
- Voy caminando lento
- Runaway
- Su galán
- Torito
- Amor bonsai
- Sin cadenas
- Pupilas lejanas
- Eu vi chegar
- El ritual de la banana
- Home sweet home
- Fácil de engañar
- No me pares
- Casi nunca lo ves
Horario para el concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan
El concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan del viernes 22 de agosto, tendrá el siguiente horario:
- Hora de inicio: 20:30 horas
- Apertura de puertas: 19:00 horas
- Hora de término: 22:00 o 22:30 horas aproximadamente
Los Pericos están listos para contagiar con el sonido que los caracteriza y reencontrarse con su público mexicano a través de su música.
La banda argentina no solo interpretará los éxitos de su repertorio, sino que presentarán su reciente sencillo “Inmortal” por primera vez en vivo.
El concierto de Los Pericos se tratará de una noche llena de reggae y ska en un show en el que los fans podrán escuchar sus canciones favoritas.
Telonero para el concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan
Por el momento, se desconoce si habrá telonero en el concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan.
No obstante, se espera que el concierto de Los Pericos cuente con invitados especiales, así como una sesión en acústico.
Los Pericos, quienes se han consagrado como una de las bandas más influyentes del reggae, contagiarán su energía al Teatro Metropólitan.