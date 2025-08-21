Los Pericos, agrupación argentina de reggae, llegan a la CDMX para ofrecer un increíble concierto en Teatro Metropólitan.

Si asistirás a su esperado show, te compartimos el setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Los Pericos del 22 de agosto en la capital.

Setlist de canciones para el concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan

Los Pericos harán vibrar el escenario del Teatro Metropólitan el viernes 22 de agosto. A continuación, te dejamos el setlist de canciones:

La hiena

Hace lo que quieras

Nada que perder

Complicado y aturdido

Jamaicas reggae

Inmortal

Lindo día

La mirada

Todos los hacen

Bajo la lluvia

Boulevard

Anónimos

Trátame Suavemente

Melate

Parate y mira

Soledad

Días de sol

Mucha experiencia

Voy caminando lento

Runaway

Su galán

Torito

Amor bonsai

Sin cadenas

Pupilas lejanas

Eu vi chegar

El ritual de la banana

Home sweet home

Fácil de engañar

No me pares

Casi nunca lo ves

Los Pericos (Especial)

Horario para el concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan

El concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan del viernes 22 de agosto, tendrá el siguiente horario:

Hora de inicio: 20:30 horas

Apertura de puertas: 19:00 horas

Hora de término: 22:00 o 22:30 horas aproximadamente

Los Pericos están listos para contagiar con el sonido que los caracteriza y reencontrarse con su público mexicano a través de su música.

La banda argentina no solo interpretará los éxitos de su repertorio, sino que presentarán su reciente sencillo “Inmortal” por primera vez en vivo .

El concierto de Los Pericos se tratará de una noche llena de reggae y ska en un show en el que los fans podrán escuchar sus canciones favoritas.

Los Pericos (Los Pericos )

Telonero para el concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan

Por el momento, se desconoce si habrá telonero en el concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan.

No obstante, se espera que el concierto de Los Pericos cuente con invitados especiales, así como una sesión en acústico.

Los Pericos, quienes se han consagrado como una de las bandas más influyentes del reggae, contagiarán su energía al Teatro Metropólitan.