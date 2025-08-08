¡Confirmado! El cantante mexicano de 44 años de edad, José Madero llega en concierto al Estadio GNP Seguros.

Así que fans les tenemos todos los detalles del precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto en el Estadio GNP Seguros de José Madero.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de José Madero en el Estadio GNP Seguros

José Madero está por llegar al Estadio GNP Seguros en su concierto en solitario más grande hasta ahora, así que si no te lo quieres perder, a continuación te dejamos lo que debes saber del precio de boletos, la preventa y fecha para verlo en vivo:

Fecha: Sábado 24 de enero de 2026

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Venta Beyond: 11 de agosto 2025 con códigos a partir de las 9:00 de la mañana

Preventa Priority: 12 de agosto desde las 9:00 am, con códigos

Preventa Banamex: 13 de agosto 2025 a partir de las 2:00 de la tarde

Venta general y en las taquillas del Estadio GNP Seguros: 14 de agosto 2025 desde las 2:00 pm

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Érase una bestia… ¡José Madero llega al Estadio GNP Seguros este 24 de enero! 💜#PreventaBanamex: 13 de agosto.

Venta general a partir del 14 de agosto. pic.twitter.com/FKtm0DBEFE — Ocesa Total (@ocesa_total) August 8, 2025

Érase una bestia de José Madero llega en concierto al Estadio GNP Seguro

José Madero regresa a la Ciudad de México para su gira Érase una bestia en concierto desde el Estadio GNP Seguro.

Concierto de José Madero que promete ser un viaje a través de la discografía lleno de nostalgia con sus temas clásicos en casi sus 30 años de carrera.

Además de que el concierto de José Madero en el Estadio GNP Seguros será un nuevo hito en la carrera del cantante mexicano.

José Madero (Especial)

Recuerda que el Estadio GNP Seguros es el recinto que se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.