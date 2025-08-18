El cantante del género urbano de 25 años de edad, Fernando Hernández Flores, mejor conocido como El Malilla confirma concierto en el Palacio de los Deportes.

Así que fans de El Malilla les tenemos todos los detalles desde precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto en el Palacio de los Deportes para que no se lo pierdan.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de El Malilla en el Palacio de los Deportes

El Malilla se presentará por primera vez en concierto en el Palacio de los Deportes, a continuación te dejamos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el show en vivo:

Fecha: 13 de febrero de 2026

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Gran Venta HSBC: 26 de agosto 2025 arranca a las 11:00 de la mañana (solo tarjetas de crédito)

Gran Venta HSBC: 27 de agosto 2025 comenzando 11:00 am (para tarjetas de crédito y débito)

Venta General y en taquillas del Palacio de los Deportes: 28 de agosto 2025 a partir de las 11:00 de la mañana

Precio de boletos: Aún sin revelarse costos oficiales

¡Vaquero, vaquero, vaquero, vaquerooo! 🤠 El Malilla llega con todo el flow pa' romper el Palacio de los Deportes en el show más grande de su carrera🥵🔥#GranVentaHSBC: 26 y 27 de agosto.

Venta general a partir del 28 de agosto. pic.twitter.com/F91CrW5n5G — Ocesa Total (@ocesa_total) August 18, 2025

El Malilla llega en concierto por primera vez al Palacio de los Deportes

El cantante originario de Valle de Chalco, Estado de México, El Malilla llega en concierto por primera vez al Palacio de los Deportes.

Concierto de El Malilla que promete, pues será su concierto más grande hasta ahora , tras presentarse con éxito en festivales como Coca-Cola Flow Fest y en Coachella 2025.

El Malilla, cantante. (@elmalilla_)

Para los más fans, la preventa de boletos, Gran Venta HSBC contará con 3 y 5 meses sin intereses para sus tarjetahabientes.

Si vas directo a taquillas por tus boletos, recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.