Swedish House Mafia en México 2025: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su concierto en Plaza de Toros México

El famoso trío sueco de DJ, Swedish House Mafia estará de regreso en México 2025 para un concierto que promete en la icónica Plaza de Toros México.

Así que fans presten atención que les traemos el precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto Swedish House Mafia en México 2025.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de Swedish House Mafia en México 2025 en la Plaza de Toros México

Que no se te pase, pues Swedish House Mafia regresa a México en 2025, a continuación te dejamos todos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su concierto en la Monumental Plaza de Toros México:

Fecha: Viernes 31 de octubre 2025

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Venta a Fans: 20 de agosto 2025 a partir de las 10:00 de la mañana (todo tipo de tarjetas)

Gran Venta HSBC: 20 de agosto 2025 arranca a las 12:00 del día (solo tarjetas de crédito)

Gran Venta HSBC: 21 de agosto 2025 comenzando 12:00 de la tarde (para tarjetas de crédito y débito)

Venta General y en taquillas de la Plaza de Toros México: 22 de agosto 2025 a partir de las 10:00 de la mañana

Precio de boletos: Aún sin revelarse costos oficiales

Swedish House Mafia. Plaza de Toros la México. October 31st.



Sign up now. https://t.co/VOnvRzrzND #GranVentaHSBC: 20 y 21 de agosto.

Venta general a partir del 22 de agosto. pic.twitter.com/8fhqNztWUu — Ocesa Total (@ocesa_total) August 15, 2025

Swedish House Mafia regresa a México 2025 con concierto en Plaza de Toros México

La música electrónica de Swedish House Mafia regresa a México 2025 para hacer vibrar con concierto la Plaza de Toros México.

Concierto en la Monumental Plaza de Toros México, recinto que se ubica en cerrada de Augusto Rodin número 130 de la colonia Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, CDMX.

Para quienes quieran adquirir sus boletos en venta fans para ver a Swedish House Mafia en concierto deberán registrarse para obtener su código en el siguiente link: https://drop.cobrand.com/d/SwedishHouseMafia/cdmx

Mientras que la preventa denominada Gran Venta HSBC contará con 3 y 5 meses sin intereses p ara sus tarjetahabientes.